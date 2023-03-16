Dikkat! Beyin kanamasına neden oluyor: Harcamadan evvel kesinlikle...Uzman isimden korkutan tahmin!

Beyin kanamasına en sık hipertansiyon, beynin doğuştan damar bozuklukları, Anevrizma ve arteriovenöz malformasyon (AVM-damarların bir çeşit yapısal bozukluğu), beyin tümörleri, kan sulandırıcı maddeler, kafa travmaları, amfetamin ve kokain kullanımı sebep olur. Bu hava kabarcığı zamanla kan damarlarının incelmesi ve zayıflaması nedeniyle kanamaya neden olabilir ve bu da beyin kanamasına yol açabilir.. Uzman isim bu uyardı.

Prof. Dr. Erdem Yeşilada, tatlılarda ve meşrubatlarda kullanılan tarçının fazla tüketimi mevzusunda ihtarlarda bulundu. Piyasada son zamanlarda niteliği düşük ve ucuz tarçınların kullanıldığına dikkat sürükleyen Prof. Dr. Erdem Yeşilada, “Olağanda ‘seylan’ tarçını elde edilirken kabukları çıkarılıyor ve çıkarıldıktan sonra kurumaya bırakılıyor.

Kuruduktan sonra içteki ince kısım çıkarılıyor. İşte buradaki kumarin ölçüyü çok az. Ancak, şu an piyasada bulunan tarçınlar, Endonezya veya Vietnam’dan geliyor. Bu tarçınlarda dıştaki ağacın mantar katmanını kazımışlar, içteki kısmı çıkarmışlar ve dolayısıyla odun kısmı kalmış. Odun kıvrılmıyor. Bunda da aroma var ancak bunların içerisinde gramında 6.8 miligram kumarin bulunuyor” diye konuştu.

Daha Öncekinden sofralarda ‘seylan’ tarçını kullanıldığını kaydolan Yeşilada, “İç içe geçmiş ince dokusu ile taşıdığı az ölçüde ‘öjenol’ ile o hoş koku ve aroma ortaya çıkıyor. Tarçın denildiğinde usumuza ilk bu geliyor.

Bu tarçının maliyeti de çok yüksek. Türkiye daha öncekinden bunu kullanıyordu. Seylan tarçınının gramında 0,1 miligram kumarin var. O surattan bu sıhhat açısından tehlike oluşturmuyor. Çocuk ve erişkinler başta olmak üzere herkes tatlılarına, meşrubatlarına rahatça ilave edebilir” ifadelerini kullandı.

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“70 KİLO İNSAN 7 MİLİGRAM KUMARİN HARCAYABİLİR”

Dünya Sıhhat Örgütü’nün WHO bilgilerine göre; 70 kiloluk bir insanın alabileceği en fazla kumarin ölçüsünün 7 miligram olarak tanımlandığını anımsatan Yeşilada, “Dolayısıyla yevmiye aldığımız bu tarçınlar son derece tehlike içeriyor.

Bazı bireyler tarçının kan şekerini dengelediği mevzusundaki bilimsel bilgilerden kaynaklanarak ‘muhallebinizin üzerine silme tarçın koyup öyle yiyin kan şekeriniz yükselmesin’ diyor. O zaman insanlar büyük bir tehlike altına giriyor. Çocuğunuza da bunu bu biçimde verdiğinizde daha büyük bir tehlike oluşuyor” dedi.

Alınması gereken kumarin ölçüsünün insan kilosuyla orantılı olması gerektiğini vurgulayan Yeşilada, “Doğru kullanım, 0,1 miligram bölü kg başı olarak hesaplanıyor.

Yani 50 kiloluk bir insan için bu 5 miligrama denk geliyor. Bu tehlike de ülkemize niteliksiz tarçının gelmesiyle ortaya çıkıyor. İnsanların kullandıkları tarçına dikkat etmesi zorunlu” diye konuştu.

KUMARİN KANI SULANDIRIYOR

İnsanların hayatında kan sulandırıcıya gereksinim dinlediğini ve kumarinin eforlu bir kan sulandırıcı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Erdem Yeşilada, şöyle devam etti: “Tarçını dozunda kullandığınızda o sizi dengeleyecektir.

Ama fazla ve yanlış kullandığınızda, hatta kan sulandırıcıyla birlikte kullanıyorsanız hafif bir biçimde kafanızı bir yere vurduğunuzda beyin kanaması geçirebilirsiniz.

Kumarin ve kan sulandırıcıyı bir arada alıyorsanız gidişat tehlikeli bir hale gelebilir. Tabiattaki her şeyi ölçüsünde kullanmak ehemmiyetlidir. Fazla kullanımda bedende karaciğerdeki enzimleri etkiliyor ve sizin aldığınız ilaçların daha fazla ölçüde harekât görmeden kana geçmesine ve yan tesirlerinin çıkmasına neden olabiliyor.

Kan sulandırdığı için beyin kanaması, kanın durmaması gibi tehlikeler ortaya çıkabiliyor. Bu bakımdan dikkatli olmak zorunlu.”

SAHTE TARÇIN NASIL ANLAŞILIR?

Baharatların tam olarak kullanılması ve toz tarçının kullanılmaması gerektiğine dikkat sürükleyen Prof. Dr. Yeşilada, toz halindeki baharatlarda sahtekarlık yapıldığını belirtti.

Yeşilada, “Kırmızı biberlere kiremit tozu, karabibere müessese koyuluyor. Baharatları tam alarak elektrikli bir kahve değirmeninde insanlar kendileri toz haline getirmelidir.

Toz tarçından şüpheleniyorsanız tentürdiyotu toz tarçının üzerine damlatın. Şayet koyu mavi renk oluyorsa o kötü nitelikli tarçındır, kullanılmaması gerekir” diye konuştu.

Beyin kanaması neden olur?

Beyin kanamasına en sık hipertansiyon, beynin doğuştan damar bozuklukları, Anevrizma ve arteriovenöz malformasyon (AVM-damarların bir çeşit yapısal bozukluğu), beyin tümörleri, kan sulandırıcı maddeler, kafa travmaları, amfetamin ve kokain kullanımı sebep olur. Beyin kanaması ölüm belirtileri önemlidir. Beyin kanaması kafatası içinde, beyin dokusu, beyin boşlukları ve beyin yüzeyinde olan kanamalardır. Çok ciddi sakatlıklara ve ölüme sebep olabilir.

Beyin kanaması her zaman acil bir durumdur. Şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı , uyuşma veya halsizlik, görme veya konuşma yeteneğinin kaybı, nöbetler veya bayılma veya tepkisizlik gibi bilinç veya uyanıklık seviyesinde değişiklik gibi ciddi semptomlar gözlemlediğinizde acilen doktora başvurun.

Beyin kanaması belirtileri

Beyin kanaması geçirenlerin en çok ön belirtileri ise;

Stresten beyin kanaması

Beyin kanaması, stres ve yoğun aktivite sonucu gelişebileceği gibi, her zamanki rutin işlerinizi yaparken hiç beklenmedik şekilde de ortaya çıkabilir. Yüksek tansiyon ve beyin damarlarındaki gerginliğin artışı da risk faktörleri arasındadır.

Beyin kanaması belirtileri

Genellikle tek taraflı yüz felci.

Bacaklarda karıncalanma ve uyuşukluk hissi.

Kolları kaldırmada ve havada tutmada zorlanma.

Görme problemleri, gözlerin kontrol dışı hareket etmesi ve göz kapağının düşmesi.

Yutkunma zorluğu.

Mide bulantısı, kusma ve tat almada bozukluk.