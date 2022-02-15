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Ekonomi Dikkat! Altın için mühim ikaz
Ekonomi

Dikkat! Altın için mühim ikaz

Bingöl’de düğün sezonu hazırlıkları yapan çiftlere ve ailelere sahte altın konusunda uyarıda bulunan Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Yaşar Devran, "Genel olarak genç çiftlerimiz, aileleri şimdiden altın alımına başlasınlar. Vatandaşlara diğer bir tavsiyem de tanıdık kuyumcularından altın alsınlar" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 16:23:00 -
Dikkat! Altın için mühim ikaz

Bingöl’de düğün sezonu hazırlıkları yapan çiftlere ve ailelere sahte altın konusunda uyarıda bulunan Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Yaşar Devran, "Genel olarak genç çiftlerimiz, aileleri şimdiden altın alımına başlasınlar. Vatandaşlara diğer bir tavsiyem de tanıdık kuyumcularından altın alsınlar" diye konuştu.

Bingöl’de düğün sezonu hazırlıklarına başlayan çiftçilere Kuyumcular Derneği Başkanı Devran'dan 'sahte altın' ikazı geldi.

Hazırlıkların başlamasıyla kuyumcularda hareketlilik olduğunu söyleyen Devran, çiftlere ve ailelere önemli bir ikazda bulundu.

Altın piyasasındaki dalgalanmalar nedeniyle sahte altınların arttığını aktaran Devran, tanıdık kuyumculardan alış-verişin yapılmasını önererek, "Düğün sezonu hazırlıkları başladı ve altında da bir hareketlilik başladı bizde de. Genel olarak genç çiftlerimiz, aileleri şimdiden altın alımına başlasınlar. Vatandaşlara diğer bir tavsiyem de tanıdık kuyumcularından altına almalarını tavsiye ediyorum. Çünkü 2021 yılında benim bildiğim 15-20 adli işlem yapıldı sahte altın ile ilgili. Piyasada altının yükselmesinden dolayı aşırı düşük ayar altın var. Bu yüzden vatandaşların tanıdık kuyumcularından altın almalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

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