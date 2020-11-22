Dikkat! Altın fiyatlarında sert düşüş mü yaşanacak? Kritik iddia

Altın fiyatları, dolar kurunun Türk Lirası karşısındaki sert düşüşünün ardından rekor seviyelerin altına düşmüştü. Ons altın tarafından da koronavirüs aşısı haberlerinin etkisi ile yaşanan geri çekilme sürmüştü. Küresel piyasalarda toparlanmalar devam ederken, pandeminin ikinci dalgası da giderek büyüyor. Bütün bu belirsizlik havasında altın fiyatlarının hangi yöne gideceği merak konusu oldu.

Piyasa Uzmanı ABD'li Gary Wagner, altın fiyatları ile ilgili açıklamada bulundu.

"Sert düşüşler muhtemel"

milligazete'nin haberine göre; Piyasa Uzmanı Wagner, katıldığı bir YouTube kanalında altın fiyatlarının kısa vadeli görünümüyle ile ilgili, teknik analizler çerçevesinde sert düşüşlerin muhtemel olduğunu belirtti.

Wagner, "Yaz aylarındaki yükseliş sırasında, 50 aylık ortalamalara baktığımızda büyük bir çıkış gözlemliyorduk. Şu an ise teknik tablodaki göstergeler, bir düşüş eğrisine işaret ediyor. Bu da potansiyel bir keskin düşüşü görebileceğimiz anlamına geliyor. Yani teknik göstergeler bize altın fiyatlarının zayıfladığını gösteriyor. 1.845 dolar -1.870 dolar seviyeleri destek seviyesi olarak görülüyor ve bu bölgelere doğru bir iniş var. Kısa vadeli ilerleyiş yavaşladı. Bunun sebebi de piyasaların geniş mali teşvik paketi beklentisiydi. Şu an için bu gerçekleşmedi ve buna karşı bir tepki hareketi görüyoruz." dedi.

"Düşüş kısa vadeli olacak"

Wagner, gram altın fiyatında dikkat çektiği düşüş hareketinin kısa vadeli olduğunu öne sürerken, uzun vadeli yükseliş beklentisinin değişmediğini belirtti. Wagner, vatandaşlara pozisyonlarını korumalarını ve özellikle ABD'de Joe Biden yönetiminin başa geçtiği an mali teşvik paketinin somutlaşmasını beklemelerini söyledi. ABD'de beklenen teşvik paketi çıkana kadar gram altın ve ons altın fiyatında yaşanacak düşüşlerin paketin çıkması ile telafi edilebileceğini söyleyen Wagner şunları belirtti:

"Yatırımcılar da bu haberin gelmesini beklemeliler"

"Yatırımcıların mali teşvik paketini beklemeleri gerektiğine inanıyorum. Paket muhtemelen bu sene gelmeyecek. Fakat bu mali teşvik paketi, senato ve temsilciler meclisinden geçtiği an, gram altın ve ons altın fiyatları büyük bir yükselişe tekrar başlayacak. Bu sene sonuna kadar gelmese bile, Biden yönetimi başa geçtiği an bu paketin geçtiğini göreceğiz. Yatırımcılar da bu haberin gelmesini beklemeliler."