Dikkat! Altın fiyatları için kritik açıklamalar

Yeni tip koronavirüs pandemisiyle rekordan rekora koşan altın fiyatlarında aşının bulunması haberi ateşi düşürdü. Altın fiyatlarında yaşanan düşüşle beraber vatandaşlar Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları düşecek mi? gibi sorularına cevaplar arıyor.

Konuyla ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulunan Stratejist Cüneyt Paksoy, altın yatırımcılarının dikkatini çekecek mühim değerlendirmeler yaptı.

Altın fiyatlarında vatandaşları neler bekliyor?

FED tutanaklarının ardından dün ons altında yaşanan dalgalanma ve geçtiğimiz haftalarda 2075 dolarları konuşurken 1925 dolara doğru gerçekleşen gerileme, dolayısıyla gram altının düşmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Paksoy, "Altın fiyatlarında bizi neler bekliyor?" sorusuna açıklık getirdi.

"Piyasalar ilk refleksten sonra Rusya'nın aşısını normal karşıladı"

Altın fiyatlarında olan ilk düzeltmenin Rusya'dan gelen koronavirüs aşısı haberi olduğunu belirten Paksoy, ardından ise piyasaların bunu ilk refleksten sonra normal karşıladığını ve henüz böylesi bir girişimin mümkün olmadığının görüldüğünü bildirdi.

Yine de sahadaki gelişmelerin takip edileceğini ifade eden Stratejist Paksoy, Rusya'nın aşısının, okudukları makalelere göre daha çok bağışıklığı arttıracak bir aşı gibi görüldüğünü söyledi.

"Sıkıntılar devam ettikçe altın canlı kalmaya devam edecek gibi"

Özellikle yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ve virüsün ikinci dalga ihtimalinin ve ABD-Çin geriliminin devam ettikçe altının canlı kalmaya devam edecek gibi olduğunu ifade eden Paksoy, bunun için altını anlamak adına en önemli bölgenin 2011'de görülen 1921'e ulaşan tepedeki kalıp olduğunu vurguladı.

O kalıpta önemli olan en yüksek seviyenin 1921'in bir daha geçilemeyerek düzeltme sürecinin başladığı dönem olarak kayıtlara geçtiğini söyleyen Paksoy, şimdi ise 2080 gibi bir seviyenin önümüzde olduğunu sözlerine ekledi.

2000'in üzerinde kalıcı olup 2050-2080 bandının tekrar geçilmedikçe, düzeltmenin devam edeceğinin altını çizen Stratejist, düzeltmenin devam ettikçe, düzeltmenin ne kadar ve nereye kadar süreğini anlamak için 1921 daha önceki tepenin altında kalma potansiyeline konsantre olunacağını bildirdi.

"Bu durumda aşağı yönlü düzeltme hareketinin biraz daha sertleşmesi beklenebilir"

Önemli bir seviye ve ortalamanın 1860-1870'ler olduğunu ifade eden Paksoy, çünkü tam o seviyeden dönüldüğünü vurguladı.

"Eğer 1900'lerin altına geliyor, o destekte çalışmıyorsa düzeltme biraz daha devam edecektir." diyen paksoy, "Bizi 1700-1850 bandı içinde bir bölgede destek arayışına getirecektir. Onun için ons altında düzeltmenin bittiğini görmek için 2050-2080'in geçildiğini görmek lazım. O 1921'i görürkenki kalıp unutulmamalı. Onun devamında da 1900-1921 altında kaldıkça 1860-1870'ler çalışmıyorsa aşağı yönlü düzeltme hareketinin biraz daha sertleşmesi beklenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Dolar/TL hareketleri de önemli olacak"

Bu noktada dolar endeksinin seyri ve diğer gelişmelerin de önemli olacağını kaydeden Paksoy, "Bunun gram altına yansıması tabi 500'lere yaklaşık hareketler gördük. Şimdi 450-470 bandı içinde. Tabi dolar/TL hareketleri de önemli olacak." dedi.

Henüz altın almamış olan vatandaşlara kritik uyarı!

Şu ana kadar altın almamış olan vatandaşlar için de değerlendirmelerde bulunan Paksoy, rasyonel bölgenin hala 400-450 bandıysa, 400'e yakın seviyeler gibi olduğunu belirtti.

"Orta ve uzun vadede hala yukarı yönlü hedefler var"

500'e yaklaştıkça bir kar realizasyonu oluştuğunu ifade eden Paksoy, "Ama altın yeni tepe yapacaksa, o zaman durum değişir. Ons altın özellikle, ons altın grafiklerine de bakıyor olacağız, dolar/TL grafiklerine de bakıyor olacağız. Kolay değil iki parametreyi birden takip etmek ama. Gram altın grafikleri üzerinden net şunu söyleyeyim, orta ve uzun vadede hala yukarı yönlü hedefler var. Ama alım için biraz daha ılımlı seviyeleri tercih etmek yatırımcı için çok daha rasyonel olacaktır gibi geliyor bana." ifadelerini kullandı.