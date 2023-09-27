Dikkat! 8 hisseye tedbir getirdi!

BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, sekiz hissenin tedbir kapsamına alındığı açıklandı.

Borsa İstanbul, yapılan incelemeler neticesinde sekiz hisse hakkında önleyici tedbir uygulanmasını kararlaştırdı.

BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Adel Kalemcilik (#ADEL.E), Adra GYO (#ADGYO.E), Emek Elektrik (#EMKEL.E), Lider Faktoring (#LIDFA.E), Nuh Çimento (#NUHCM.E) ve Tetemat Gıda (#TETMT.E) hisseleri 27/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/10/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Atlantis Yatırım Holding (#ATSYH.E) payları 27/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/10/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir iletim kanalları kısıtlanarak (internet emir yasağı ile) işlem görecek.

Tarkim Bitki Koruma (#TARKM.E) payları 27/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/10/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.

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Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsıyor.

TARKM hisselerinde halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecek.

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