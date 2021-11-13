Dikkat: 600 lirayı geçen altın fiyatında yeni rekorlar gelebilir! İşte ayrıntılar

ABD’de enflasyon baskısının 31 yılın zirvesine çıktı. Enflasyonun artık kalıcı olacağının piyasalar tarafından anlaşılması ve Fed’in tapering sürecine girmesi küresel bazda enflasyon ve faiz baskısı altındaki yatırımcıyı güvenli liman olan altına itmeye devam ediyor.

Enflasyon verisinin ardından yaşanan hızlı yükselişiyle ons altın 1868 dolara kadar çıkarak haziran ayından bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü. Ons altın bugün de zirvelere tutunma çabası içinde 1866 dolardan işlem görüyor.

FED etkisi

Sprott CEO’su Peter Grosskopf, bu kontrol dışı enflasyon korkusunun tahvil piyasalarına da yansıdığını ve başa baş oranlarının, nominal tahvil faizleri ile Hazine Enflasyon Korumalı Menkul Kıymetler arasındaki farkın, beş yıllık ve 10 yıllık oranlar arasında yakın tarihin en derin tersine dönüş yaşadığını ifade etti.

Çarşamba günkü enflasyon verilerinin ardından, ABD reel faizleri yeni bir rekor düşük seviyeye gerilerken Grosskopf, “Bu bize, piyasanın Fed’in enflasyonu istenen seviyede kontrol etme yeteneğine olan inancını kaybettiğini gösteriyor. Bütçeleriniz çok daha fazla patlak vermekle kalmıyor, daha da önemlisi, şimdi ekonomi piyasaya bağlı. Federal Rezerv çok fazla sıkılaşır ve piyasa balonu patlarsa, bu ekonomiyi doğrudan etkileyecektir. Fed’in iyi bir seçeneği yok. İnsanlar, bir kez daha altının bir servet koruyucusu olarak, uzun vadeli sicilinin tartışmasız olduğunu fark ediyor.

Kritik seviyeler

Credit Suisse tarafından yapılan analizde altın fiyatları için 1845 -1850 dolar bandının korunması halinde kısa vadede yükseliş eğiliminin bozulmayacağı belirtiliyor. Böylelikle 1870 doların bir sonraki direnç olarak hedefleneceğini ve 1.900’lü seviyelerin yeniden konuşulacağını söylediler.

Ancak kısa vadede ise 1759 dolar destek seviyesinin öne çıktığını kaydeden bankanın analistleri, 1691 dolar seviyesinin altının görülmesinin aşağı yönlü bir baskı oluşturabileceğini kaydetti. Bu seviyenin altına inilmesi ile 1565 dolar seviyelerinin konuşulabileceğinin altını çizdiler.

Gram altın zirvede

18 Kasım’daki Merkez Bankası’nın toplantısına odaklanan dolar/TL kuru dün akşam piyasa kapanışının ardından 10 TL psikolojik direncini kırarak 10,0050 seviyesini gördü. Rekor kıran dolardan güç alan gram altın ise uzun süredir konuşulan 600 TL zirvesine yükseldi. Gram altın 13 Kasım gününde 601,80 liraya kadar yükseldi.

SİNEM ERYILMAZ - TGRT Haber