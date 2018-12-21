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Dikiş makineniz varsave onunla çalışmaktan zevk alıyorsanız...

Beyaz İş tabir edilen çalışmalar doğrusu yetenek ve tecrübe ister. Fakat elde edilen sonuç, imrendirir.

21 Aralık 2018 Cuma 18:11
Dikiş makineniz varsave onunla çalışmaktan zevk alıyorsanız...

Yatak örtüleri, oda takımları, şase ve bohçalar, nişan takımları, salon takımları, yatak takımları, çeşitli bebek ve kadın giyisileri için mükemmel çalışmalar yapılabilir. Hele şimdilerde stor perdelerde öylesine seviliyor ki..

Peki beyaz iş nasıl yapılıyor. Bu işin basamaklarını şöyle sıralayabiliriz:

1- Önce işlenecek yere göre desen seçimi yapmalısınız.

2- Sonra desene göre kumaş seçimi..

3- Desen kumaşa düzgün bir şekilde çizilir

4- Desene göre makara seçimi yapılır

5- Beyaz işe uygun makine ayarı yapılır

6- Kumaş kasnağa gerilir

7- Desene göre dikkatlice makine dikişleri yapılır

8- Desene göre zigzagları yapılır

9- Renklendirme yapılacak olan yerler işlenir

10- Nakış makasıyla çok düzgün ve pürüzsüz şekilde kesilir

11- Kesilen yerlere 5 sıra makine dikişi İle gidilerek kolber yapılır

12- Kolberin üstü sarılarak karşı tarafa geçilir ve bütün beyaz iş olacak yerler bu şekilde tamamlanır

13- Daha sonra kesilen yerler 8 veya 12 numara kuka ipliğiyle sarma tekniğiyle sarılarak iş bitirilir.

 Uygulamada nelere dikkat etmelisiniz

1- Kullanılacak nakış makasının ucunun sivri ve keskin olması gerekir

2- Makine dikişi ve zigzagların düzgün olmalıdır.

3- Kolber kalınlığı İle kordon sarma kalınlığının aynı ayarda olması önemlidir.

4- Kullanılacak kumaşa göre makine iğnesi seçiminin yapılması da öyle..

5- Makine ayarlarını işlemeye göre seçmekte dikkat edilmelidir.

6- Kullanılacak yardımcı iğnelerin yapılacak işlemeye göre seçimi şarttır.

7- Filitre ve ajur tekniklerinin yapılacak yere göre seçimi de önemlidir.

Beyaz iş yapımında kullanılan tekniklerin de adları vardır:

Ciğerdeldi, Sarma, Puan Sarma, Dolgu Sarma, Çin İğnesi, Kum İğnesi, Aplike, Türk İşi, Çöp İşi, Hesap İşi gibi..

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 18:11
  1. beyaz iş
  2. beyaz iş nasıl yapılır

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