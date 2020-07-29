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Dikey Geçiş Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-29 14:55:20 -
Dikey Geçiş Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 9 Ağustos'ta uygulanacak Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Geçiş Sınavı (2020 DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

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