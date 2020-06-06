Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? sorusu Dikey Geçiş Sınavı'na girecek adaylar başvuru ile ilgili detayları araştırıyor. Koronavirüs nedeniyle ÖSYM birçok sınavın takviminde değişiklik yapılmıştı. ÖSYM'nin güncellenen sınav takvimine göre 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihi ne?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları ne zaman?
2020 DGS sınavı başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM’nin yenilenen takvimine göre 2020-DGS başvuruları 9 Haziran’da başlayacak ve 17 Haziran saat 23.59’da sona erecek.
2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS ne zaman?
ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos’ta yapılacak.
DGS'de kaç soru soruluyor?
DGS 60 Sayısal (Matematik) ve 60 Sözel (Türkçe) olmak üzere toplam 120 sorudan oluşur. Sınav süresi ise 150 dakika yani 2 saat 30 dakikadır.