Dikey geçiş sınavı 81 ilde yapılacak

Özer, yaptığı açıklamada, DGS’nin meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmalarına imkan verdiğini ifade etti.

DGS’nin önceki yıllarda sadece 17 ilde yapıldığına işaret eden Özer, “ÖSYM 2018 yılında bu uygulamayı kaldırdı ve sınavın 81 ilde de yapılmasına karar verdi. 21 Temmuz 2018’deki DGS, ilk kez 81 ilde yapılmış olacak” bilgisini paylaştı.

Özer, yükseköğretimle ilgili yaptıkları sınavların erişimini ülkenin her noktasına yaygınlaştırmayı amaçladıklarını vurgulayarak, bütün illerdeki adayların sınava daha kolay ulaşabilmesini istediklerini söyledi.