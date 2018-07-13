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Dikey geçiş sınavı 81 ilde yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, önceki yıllarda 17 ilde düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) sınav merkezi kısıtlamasını kaldırdıklarını, 21 Temmuz 2018’deki sınavın ilk kez 81 ilde yapılacağını bildirdi.

13 Temmuz 2018 Cuma 11:53
Dikey geçiş sınavı 81 ilde yapılacak

Özer, yaptığı açıklamada, DGS’nin meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmalarına imkan verdiğini ifade etti.

DGS’nin önceki yıllarda sadece 17 ilde yapıldığına işaret eden Özer, “ÖSYM 2018 yılında bu uygulamayı kaldırdı ve sınavın 81 ilde de yapılmasına karar verdi. 21 Temmuz 2018’deki DGS, ilk kez 81 ilde yapılmış olacak” bilgisini paylaştı.

Özer, yükseköğretimle ilgili yaptıkları sınavların erişimini ülkenin her noktasına yaygınlaştırmayı amaçladıklarını vurgulayarak, bütün illerdeki adayların sınava daha kolay ulaşabilmesini istediklerini söyledi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 11:53
  1. Dgs
  2. Ölçme
  3. Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer

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