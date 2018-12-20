Diken deyip geçmeyin!

Yer inciri dış dikenlerinin temizlenmesi sonrası rahatlıkla yenilebiliyor. Fakat asla çıplak elle tutulmamalıdır. Gözle zor farkedilen dikenleri, bütün eli kıymık kıymık sarar ve rahatsız eder.

Lezzet bakımından da farklı bir tada sahip olan bu meyveye “Frenk İnciri, Dikenli İncir, Kaynanadili” de denilmektedir.



5-10 santimetre uzunluğunda, kırmızı, sarı, turuncu renklerde kabuğu bulunan, etli bir meyve olan yer incirinin C vitamini yönünden zengin.. Vücut direncini artırıyor, güç ve zindelik verme özelliği var.

Kıbrıs’ta bol bulunan bir tür kaktüsün meyvesi olan dikenli babutsalar, özel yöntemlerle toplanıyor. Genelde Serdarlı bölgesinden toplanan bu lezzetli Akdeniz meyveleri, seyyar tezgahlarda yine özel bir yöntemle soyularak satılıyor.



Dikenli incirin meyveleri zayıf asitli, orta tatlılıkta, bol çekirdekli.. Dikenli incir meyveleri taze olarak tüketilebildiği gibi meyve suyuna işlenerek, kurutularak, reçel ve marmelat olarak da yeniliyor. Pestil, lokum ve benzeri şekerli ürünlere dönüştürülerek de değerlendirilebilmekte.. Dikenli incirin meyveleri, yeşil yaprak benzeri kısımları ve çiçek yaprakları çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılıyor..