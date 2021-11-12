DİKA’dan 4 ildeki yatırımlar için 15 milyon TL’lik kaynak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın 3 Eylül’de Mardin’de tanıtımını yaptığı 15 milyon lira bütçeli, “Rekabet İkliminin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı”na başvuru süreci başladı.

Proje başına en az 250 bin, en fazla 2 milyon lira tutarındaki yatırımlar için verilecek destek, girişimcilerden ilgi gördü.

4 ilde yaklaşık 100 yatırımcı ilgili bankaya “Kredi uygunluk belgesi” almak için başvuru yaparken, başvurusu kabul edilen girişimciler hazırladıkları projeleri destek programından faydalanmak için DİKA’ya sunacak.

“Çarpan etkisi ile bölgemize 80 milyon lira kaynak aktarımı sağlanmış olacak”

DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, TRC 3 bölgesinde girişimciliğin geliştirilmesi, işletmelerin ve şirketlerin rekabet gücünün artırılması amacıyla bu programın ilan edildiğini belirtti.

Programda Vakıf Katılım Bankası ile çalıştıklarını, işletmelerin ve şirketlerin kullanacağı kredilerin kâr paylarının ajans tarafından karşılanacağını ifade eden Alanlı, “Programın bütçesi 15 milyon lira ancak çarpan etkisi ile bölgemize 80 milyon liralık kaynak aktarımı sağlanmış olacak” dedi.

Alanlı, programa, hizmet ve üretim kalitesi ile verimliliği yükseltmek isteyen, özellikle inovatif ve teknolojik odaklı yatırım yapmak isteyenler ile istihdam garantisi veren tüm işletmelerin ve kar amacı güden kamu kurum ve kuruluşlarının başvurabileceğini dile getirerek, “Bu program vesilesiyle bölgemizde yeni yatırımların yapılmasını, inovatif ve teknolojik odaklı dönüşümlerin sağlanmasını, istihdamın artırılmasını bekliyoruz. Özellikle pandeminin olumsuz koşullarından sonra devlet olarak yeni yatırımlara kaynak aktararak bölgesel kalkınmayı desteklemek istiyoruz” diye konuştu.

Program kapsamında en az 250 bin lira, en fazla 2 milyon lira olan yatırımlar için hazırlanacak projelere destek verileceğini aktaran Alanlı, şunları kaydetti:

“Bunun için öncelikli olarak işletmelerimizin ve şirketlerimizin Vakıf Katılım Bankasında bir kredi hesabı açtırmaları gerekiyor. Daha sonra projeyle ajansımıza başvuracaklar. Başvurular 4 Ocak 2022 tarihi itibarıyla tamamlanacak. Bölgemizde genç işsizlik oranı çok yüksek. Bu nedenle istihdamı artırmak amacıyla geliştirdiğimiz bir program bu. Programı zaten bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda yaptık. Şu anda büyük oranda talep geldi. İncelemeler yapıyoruz. Programa yönelik büyük bir heyecanı ve isteği bölgemizde görüyoruz.”