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DİKA Biofach Uluslararası Organik Tarım Fuarı’na katıldı

Dicle Kalkınma Ajansı, Almanya’da düzenlenen 2019 Biofach Uluslararası Organik Tarım Fuarı’na katılım sağladı.

19 Şubat 2019 Salı 16:47
DİKA Biofach Uluslararası Organik Tarım Fuarı’na katıldı

Dicle Kalkınma Ajansı, Almanya’da düzenlenen 2019 Biofach Uluslararası Organik Tarım Fuarı’na katılım sağladı.


Biofach Uluslararası Organik Tarım Fuarı 2019 Almanya’nın Nürnberg kentinde bu yıl 30. kez gerçekleştirildi. Ege İhracatçılar Birliği çatısında 39 Türk firmasının katıldığı fuara dünyanın dört bir tarafından toplam 2 bin 589 firma katıldı. Fuarda organik gıda, organik içecekler ve bunların işlenmesinde kullanılan alet ve teçhizatlar sergilendi. Katılımcı ve ziyaretçiler, dört gün boyunca organik tarım endüstrisindeki son gelişmeleri takip etme fırsatı buldu.


Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi ile Dicle Kalkınma Ajansı, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, ajansların faaliyet gösterdiği bölgelerde organik tarım yapan paydaşlar ile birlikte fuara katılım sağlandı.


Bölgede üretilen organik tarım ürünlerinin dünyaya tanıtılması ve uluslararası iş birlikleri kurulması açısından önemli olan Bıofach fuarında DİKA standına gelen ziyaretçilere ve diğer fuar katılımcılarına bölge ürünleriyle ilgili bilgiler ajans uzmanları tarafından verilerek potansiyel iş birliği gerçekleştirilebilecek firmalarla iletişim bilgileri paylaşıldı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:47
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