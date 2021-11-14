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Ekonomi Dijitalleşme hamlesi! Kamu mali yönetiminde bilişim dönüşümü yaşanıyor
Ekonomi

Dijitalleşme hamlesi! Kamu mali yönetiminde bilişim dönüşümü yaşanıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamu harcama süreçlerinde kullanılan tüm belgeler elektronik ortamda düzenlenip imzalanacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 12:20:00 -
Dijitalleşme hamlesi! Kamu mali yönetiminde bilişim dönüşümü yaşanıyor

Yıl sonuna kadar merkezi yönetim kapsamındaki tüm idarelerde yaygınlaştırılacak e-fatura uygulamasıyla ise işlemler elektronik ortama taşınarak süreçler sadeleştirilecek ve mali denetimin altyapısı daha da güçlendirilecek.

Ekim ayında kullanıma sunulan ortak POS uygulamasıyla da gümrüklerden çıkış anında yabancı plakalı araçlara kesilen cezalar daha kolay tahsil ediliyor. Bu arada 2021’de aktif hale gelen ‘Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Modülü’yle yeni bir dönem açıldı. Modülle kamu idarelerinin SGK’ya yönelik ödeme işlemlerinin tamamı elektronik ortama taşındı ve kaynak tasarrufu elde edildi.

İşlemler hızlanacak

Öte yandan e-teminat mektubu uygulaması devreye girdi. Uygulamayla teminat mektupları elektronik ortamda düzenlenmeye ve kurumlara iletilmeye başlandı.

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