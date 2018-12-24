Dijitale yatırım yapan kazanacak

Ekonomistler dijitalleşmenin kârlı bir yatırım olacağı görüşünde birleşiyor. Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, dijitale yatırım yapan firmaların gücüne güç katacağını dile getirdi.

“Bu yoldan başka çaremiz yok”

Gelecekte kâğıt para gibi çözümlerin yok olacağını belirten Alkin, şunları kaydetti: “Kişiyi kontrol eden sistemlerden işi kontrol eden sistemlere geçtik. Yakın bir gelecekte değeri, emeği, alın terinin gerçek değerini dijital varlıklar ve blockchain teknolojisi vermeye başlayacak. İnsanların emekleri ile doğru orantılı bir değer zinciri oluşacak. Bu yoldan başka bir çaremiz yok. Bugün artık kuyumcu dükkânı işletir gibi herhangi bir işletmeyi yürütmenin imkânı kalmadı. Bu anlamda patronlara değil liderlere ihtiyacımız var. Lider belirli bir eğitimli kadroyla yaptığı işi yukarılara çıkartır. Bunu da ancak dijital altyapılarla yapabilir.”