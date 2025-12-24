Dijital zorbalığın yeni yüzü: Yapay zekâ ile oluşturulan sahte görüntüler

Kahramanmaraş’ta 6 kız öğrenci, aileleriyle birlikte adliyeye giderek kendi fotoğraflarının, üzerinde oynama yapılarak müstehcen hale getirildiğini belirtip şikayetçi oldu.

Olaya ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, erkek öğrenciler E.Y. ve B.B.Y.’nin sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafların yapay zeka kullanılarak oluşturulduğunu tespit etti.

Ekipler, 2 lise öğrencisini gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 öğrenci, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OKULDAN ATILDILAR

Olaya ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü de hem idari hem de disiplin soruşturması başlattı. İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu, soruşturma sonunda öğrencilerin okuldan atılmasına karar verdi. E.Y. ve B.B.Y. örgün eğitim dışına çıkarılarak okuldan atıldı.

Bu arada olaya ilişkin okul yönetimi ve öğretmenler hakkında da idari soruşturmanın devam ettiği belirtildi.