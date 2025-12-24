  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Akım dediğin böyle olur! Camiler sabah namazında doldu taştı

Venezuela’dan ABD’ye zehir zemberek "korsanlık" suçlaması! Özgürlük palavraları bitti, niyet petrole çökmek

Şifa için Akşemseddin Hazretlerinin asasını sürmüştü! Cübbeli Ahmet sol gözünü tamamen kaybetti

Finansman maliyetleri düştü yatırımlar arttı

Meloni'den personeline şok motivasyon: "Merak etmeyin, 2026 daha zor olacak!"

Dünyayı Sarsacak Epstein İtirafı: "Trump Ve Clinton İsrail’in Esiri!"

CHP 5816 üzerinden “sansür” istiyor

"Işıltılı" Hayatların Ardındaki Karanlık Dosya! Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı

Moskova’da stratejik zirve: "Yeni Suriye" Rusya ile masada!

DMM'den 'Türk gemisi vuruldu' haberlerine yalanlama: Eski görüntüleri 'yeni' diye servis ettiler
Gündem Dijital zorbalığın yeni yüzü: Yapay zekâ ile oluşturulan sahte görüntüler
Gündem

Dijital zorbalığın yeni yüzü: Yapay zekâ ile oluşturulan sahte görüntüler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Dijital zorbalığın yeni yüzü: Yapay zekâ ile oluşturulan sahte görüntüler

Kahramanmaraş’ta yapay zekâ kullanarak kız arkadaşlarına ait müstehcen içerikler ürettikleri iddia edilen iki lise öğrencisi tutuklanırken, haklarında hem adli işlem hem de okuldan ihraçla sonuçlanan disiplin süreci başlatıldı.

Kahramanmaraş’ta 6 kız öğrenci, aileleriyle birlikte adliyeye giderek kendi fotoğraflarının, üzerinde oynama yapılarak müstehcen hale getirildiğini belirtip şikayetçi oldu.

Olaya ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, erkek öğrenciler E.Y. ve B.B.Y.’nin sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafların yapay zeka kullanılarak oluşturulduğunu tespit etti.

Ekipler, 2 lise öğrencisini gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 öğrenci, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OKULDAN ATILDILAR

Olaya ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü de hem idari hem de disiplin soruşturması başlattı. İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu, soruşturma sonunda öğrencilerin okuldan atılmasına karar verdi. E.Y. ve B.B.Y. örgün eğitim dışına çıkarılarak okuldan atıldı.

Bu arada olaya ilişkin okul yönetimi ve öğretmenler hakkında da idari soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Lisede rezalet! Kız öğrencilere çıplak fotoğraflarını gönderdi, tutuklandı
Lisede rezalet! Kız öğrencilere çıplak fotoğraflarını gönderdi, tutuklandı

Gündem

Lisede rezalet! Kız öğrencilere çıplak fotoğraflarını gönderdi, tutuklandı

Cizre’de lisede skandal iddia! Eğitim camiası sarsıldı!
Cizre’de lisede skandal iddia! Eğitim camiası sarsıldı!

Yerel

Cizre’de lisede skandal iddia! Eğitim camiası sarsıldı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23