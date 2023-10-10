Dijital varlıklar sağlam duruşunu koruyor mu?

Yeni günde Ethereum 1.590 dolar, Bitcoin 27.700 dolar seviyelerinde alıcı buluyor. Son bir aydır olumlu bir fiyatlama içerisinde bulunan ve iki ayın en yüksek seviyelerini test etmeye hazırlanan Bitcoin, cumartesi gününden bu yana İsrail-Filistin arasındaki çatışma ortamına rağmen sağlam duruşuyla dikkat çekmişti. Bitcoin, dün küresel piyasalardaki baskılara dayanamadı ve bir miktar geri çekildi. Ancak yine de jeopolitik ve siyasi gerginliği son yıllarda birçok kez test eden ve buna karşı artık belli bir güç kazanan Bitcoin görece iyimser fiyatlamasını hala devam ettiriyor.

Girişler oldu mu?

Dün açıklanan Coinshares verilerine göre ise son iki haftada dijital varlık yatırım ürünlerine toplam 78 milyon doları giriş oldu.

Zincir üstü veriler incelendiğinde ise kripto borsalarında bulunan Bitcoin bakiyesi Mart 2018’de görülen seviyelere kadar geriledi. Borsalardan soğuk cüzdanlara çekilen Bitcoin’ler genellikle kısa vade alım-satımdan ziyade uzun vadeli elinde tutmak isteyen yatırımcılar tarafından gerçekleştiriliyor. Borsalarda bulunan az miktarda Bitcoin satış baskılarını engellerken genellikle fiyatındaki değere olan inancın arttığının da bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

Ethereum'daki görünüm nasıl?

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz şu değerlendirmeyi yaptı: "Ethereum, dün gelen haber akışıyla kritik destek seviyesi olan 1.547$ seviyesine iğne attı. Bu seviyeden hızla toparlanan Ethereum, düşen kanal içerisinde hareketliliğine devam ediyor. Olası negatif havanın devam etmesi halinde tekrar 1.547$ seviyesini test etmesi beklenebilir. Bu seviyenin kırılması ve altında kalıcılık sağlaması halinde 1.367$ seviyelerine kadar sert geri çekilmeler görülebilir. Olası yukarı yönlü bir harekette ise 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1.627$ aşması önemli olacaktır. Ardından da 1.657$ seviyesi direnç konumunda olmaya devam ediyor."

İşte Strax'taki tablo

Dün olduğu gibi bugün de en çok yükselen kripto paraların arasında başı çeken STRAX, ­üç gündür oldukça hareketli günler geçiriyor. Özellikle golden cross (altın haç) dediğimiz 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı yukarı doğru kestiği ve genel görünümde pozitifliğe işaret eden bir fiyatlamaya geçmesinin ardından hacim kazanan STRAX, şu anda 0,69$ seviyelerinden alıcı buluyor.

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