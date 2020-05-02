Dijital Türkiye'ye 46 milyonu aşan kullanıcı tek tıkla ulaşıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 46 milyonu aşan kullanıcının, Dijital Türkiye Portalı'ndaki 5 bini aşkın hizmete tek tıkla ulaşabildiğini bildirdi.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dijital Türkiye Portalı'ndaki hizmetler ile kullanıcı sayısına ilişkin bilgi verdi. Devlet tarafından internet üzerinden vatandaşlara sağlanan hizmet sayısının her geçen gün arttığına dikkati çeken Oktay, "İçinde bulunduğumuz izolasyon günlerinde sosyal mesafeyi korusak da vatandaşlarımız ile kamu hizmetleri arasına mesafe koymuyoruz. 46 milyonu aşan kullanıcı, yeni eklenenlerle birlikte Dijital Türkiye Portalı'ndaki 5 bini aşkın hizmete evinden tek tıkla ulaşmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Son bir yıldaki işlem sayısı 4 milyara ulaştı

Oktay, paylaşımında, Dijital Türkiye Portalı'nda en çok kullanılan ve Kovid-19 ile mücadele sürecinde sunulmaya başlanan hizmetlere ilişkin grafiklere de yer verdi. Buna göre, son bir yılda en çok işlem gören hizmetler sırasıyla, "4A hizmet dökümü", "vergi borcu sorgulama", "dava dosyası sorgulama", "mobil hat sorgulama", "günlük döviz kurları", "5 günlük hava tahmini", "tapu bilgileri sorgulama", "Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro hizmeti" ve "araç plakasına yazılan ceza sorgulama" oldu.

Dijital Türkiye Portalı'ndan 655 kurum tarafından 5 bin 19 hizmet sunulurken, son bir yılda 4 milyar işlem yapıldı.

Kovid-19 ile mücadele sürecinde sunulan hizmetler

Kovid-19 ile mücadele sürecinde bazı bakanlık ve kurumlar tarafından 12 hizmet daha kullanıma sunuldu. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığınca yeni açılan hizmetler, "seyahat izin belgesinin verilmesi (e-Başvuru)", "T.C. kimlik kartı başvuru randevusu", "pasaport başvuru randevusu", "sürücü belgesi başvuru randevusu", "dernek kurucu ve dernek organ üyeliği sorgulama", "adres değişikliği bildirimi" ve "aracımın çekildiği otopark bilgisi sorgulama" oldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca "sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu sorgulama", Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca "UETDS terminal taşıt hareket işlemleri", Sağlık Bakanlığınca "TİTCK elektronik başvuru sistemi (EBS)", Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce "çağrı işaretlerinin doğrulanması", Sosyal Güvenlik Kurumunca "yurt dışından getirilen ilaçların başvurusu" yeni sunulan hizmetler arasında yer aldı.