Dijital toplantıya MKK güvencesi
Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın tartışmalı gizlilik politikalarıyla milyonlarca kullanıcı alternatif arayışlara yönelirken, dijital ortamdaki toplantılarda şirket yönetimlerinin gizliliği için Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK), “e-YKS: Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi” uygulaması dikkati çekiyor.
Türk mühendisler tarafından yüzde 100 yerli teknolojiyle MKK Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilen e-YKS, uygulamayı kullanan şirketlerin kendine ait kapalı devre sistemlerinde barındırılıyor. e-YKS’ye sadece güvenli elektronik imza ile girilebilmesinin yanı sıra paylaşılan tüm bilgi ve belgeler yüksek şifreleme standartları ile korunuyor.