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Gündem Dijital toplantıya MKK güvencesi
Gündem

Dijital toplantıya MKK güvencesi

Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın tartışmalı gizlilik politikalarıyla milyonlarca kullanıcı alternatif arayışlara yönelirken, dijital ortamdaki toplantılarda şirket yönetimlerinin gizliliği için Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK), “e-YKS: Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi” uygulaması dikkati çekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 11:01:00 -
Dijital toplantıya MKK güvencesi

Türk mühendisler tarafından yüzde 100 yerli teknolojiyle MKK Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilen e-YKS, uygulamayı kullanan şirketlerin kendine ait kapalı devre sistemlerinde barındırılıyor. e-YKS’ye sadece güvenli elektronik imza ile girilebilmesinin yanı sıra paylaşılan tüm bilgi ve belgeler yüksek şifreleme standartları ile korunuyor.


Yeni Akit Gazetesi
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