Dijital pazara bin çiftçi katıldı

Zincir takip ediliyor

Sözleşmeli tarımın yaygınlaştırılması çalışmalarındaki ilk adımı olan DİTAP’ın önemli bir ayağı olan Sözleşmeli Tarım Platformu ile üreticiler, kooperatifler, birlikler, sanayiciler, halciler, tüketim sektörü, tarım danışmanları, bankalar, sigortacılar ve diğer tüm paydaşları bir araya getiriliyor. Tohumdan çatala kadar olan zincirin takip edildiği, üretim ve tedarikin sağlandığı, planlı üretimin yapıldığı pazar olarak görülen DİTAP’a üreticiler yoğun ilgi gösterdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, DİTAP çiftçinin ürünlerine rahatlıkla pazar bulabileceğini, tüketicinin ve esnafın ise aradığı kalite ve standartta ürünü tedarik edebileceğine söyledi.

Avantajlar sağlanacak

Bakan Pakdemirli, “Yani küçük işletmeci, büyük sermaye sahiplerinin gücü altında ezilmeyecek” dedi. Pakdemirli, şu görüşleri dile getirdi: “Üreticiyi koruyan ve üretimi teşvik eden mevcut sözleşmeli tarım uygulamaları daha dinamik, güvenli ve izlenebilir platformda artarak devam edecek. Tarım ürünlerinin satışı online gerçekleşeceği için üreticinin pazarlama maliyetleri düşecek. Üretilen ürünün satışı ve pazara ulaştırılması konusunda avantaj sağlanacak. Böylece, çiftçimiz ürününü satacağı kişiyi, yeri, fiyatı ve koşulları biliyor olacak. Sektörün uluslararası pazarlara açılması kolaylaşacak. Maliyetler düşecek. Sisteme 4 binden fazla çiftçimiz kayıt oldu.”