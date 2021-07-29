Dijital paraya ne zaman geçilecek? Dijital paralar hangileri?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı dolayısıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu, dijital para birimi için eylül ayında çalışma yapacaklarını bildirdi. Kavcıoğlu kripto paralarla ilgili sorulan soruya şöyle yanıt verdi; "Dijital paralarla ilgili çalışmalarımız aynı yoğunlukta devam ediyor, eylül ayından sonra pilot uygulamaya başlayacağız, açıklama yapacağız, yoğun ve ciddi bir şekilde çalışma devam ediyor"

Dijital para nedir?

Teknolojinin gelişmesiyle günümüzde ekonomiyi yakından takip edenler de ikiye bölündü: Bir yanda geleneksel para birimlerini savunanlar, diğer yanda geleceği Bitcoin gibi kripto para piyasalarında görenle Dijital para nasıl alınır gibi bir işlem için kripto para borsalarını kullanmanız gerekmektedir. Kripto para nedir? Kripto para herhangi bir devlet tarafından üretilen bir para birimi değildir. Tamamen dijital, şifrelenmiş bir sanal para birimidir. Birçok akademik çalışma, rapor, resmi duyuru ve haberde sanal ara birimi (SPB )yerine dijital para ve kripto para ifadeleri kullanılabilmektedir.

Dijital paralar hangileri?

Dijital olarak bir değeri temsil eden varlıklar dijital para birimi olarak adlandırılmaktadır. Dijital para birimlerinden itibari para cinsinden tanımlananlara e-para ve Paypal örnek gösterilebilir. Çevrilebilen para birimleri kendi içinde merkezi ve merkezi olmayan olarak ikiye ayrılmaktadır. Merkezi olmayanlardan, doğrulama sistemi olarak şifre bilimi kullananlara da kripto para adı verilmektedir.