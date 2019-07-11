Dijital para dönemine yeşil ışık! Kalkınma için finansal neşter

11. Kalkınma Planı çerçevesinde kendi kripto parasını basmayı amaçlayan Merkez Bankası, çalışmalara başladı. Kurumun blokzinciri (blockchain) tabanlı yerli dijital para biriminin fintech’lere güç katacağı; yabancı yatırımcıları Türkiye’ye çekeceği tahmin ediliyor.

Güvenlik ön planda tutulmalı

Kripto paraya yönelimin arttığı konusunda hemfikir olan ekonomistler, Merkez Bankası’nın bu eğilim karşısında önemli ve yerinde bir girişimde bulunduğu kanısında. Ekonomistler, girişimin başarılı olması için veri ve kullanıcı güvenliğinin ön planda tutulması gerektiği görüşünde birleşiyor.

Yeni bir çağ başladı

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, dünyada ödeme sistemlerinde yeni bir çağın başladığına işaret ederek, “Her şey dijitalize ediliyor. Biz de muhakkak ve muhakkak bu ilerlemeye ya da dönüşüme adapte olmalıyız” dedi.

Türkiye’nin yerli dijital para birimiyle dünyanın gerisinde kalamayacağına dikkat çeken Alkin, “Onun için konuya büyük önem veriliyor ve teknik çalışma yapılıyor. Koordineli şekilde devam eden çalışma fintech’lerin ve yatırımcıların lehine olacak gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Kripto parayla ilgili hukuki bir engel bulunmadığını vurgulayan Alkin, ayrıca “Tabii güvenlik konusu da çok önemli. Bunun için milli yazılımcılarla çalışma yürütülmeli, veriler iyi bir şekilde saklanmalı ve korunmalı” uyarısı yaptı.

Olumlu bir adım atıldı

Türkiye dijital para birimiyle yabancı yatırımcıların radarına girecek. Kripto para alım satım platformu BTCTurk’un CEO’su Özgür Güneri, 11. Kalkınma Planı’yla önemli bir adım atıldığını dile getirdi. Güneri, yerli kripto paranın rolüyle yeni yatırımların çekileceğini; şirketlerin önünün açılacağını belirterek, “Yani Bitcoin’in başarıları ortada. Şeffaf ve güvenli olan, ardında hiçbir otorite bulunmayan bu para birimi prim yapıyor, süratle yayılıyor” örneğini verdi.