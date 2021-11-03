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Teknoloji Dijital Kütüphane yayında
Teknoloji

Dijital Kütüphane yayında

"Denizli Dijital Kütüphane" adlı mobil uygulama ile 7 gün 24 saat dijital kütüphaneye ulaşabilecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 11:46:00 -
Dijital Kütüphane yayında

Denizli'de ikamet eden vatandaşlara özel 25 bin e-kitap kapasiteli dijital kütüphaneyi yayına alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, yüzlerce kültür yayını ve eğitim videosunu da hizmete başladı. Başkan Zolan, dijital kütüphane ile artık on binlerce eserin bir tık uzakta olduğunu vurguladı.

Ege'nin en büyük kitap fuarının yanında yüzlerce kültür yayını ile kitaba büyük önem veren Denizli Büyükşehri Belediyesi, kentte yaşayanların on binlerce kitaba elektronik ortamda ulaşabileceği dijital kütüphaneyi yayına aldı. Özellikle pandemi döneminde vatandaşların kitaba ulaşımını kolaylaştırmak için hayata geçirilen proje ile sadece Denizli sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlar "Denizli Dijital Kütüphane" adlı mobil uygulama ile 7 gün 24 saat dijital kütüphaneye ulaşabilecek. Mobil cihazlarda hizmete sunulan Denizli Dijital Kütüphane mobil uygulamasının cep telefonu, tablet gibi akıllı cihazlara yüklenmesinin ardından sisteme kolaylıkla girilebiliyor. Kütüphane, kitaplığım ve videolar seçeneklerinin yer aldığı mobil uygulamada kişiye özel kitaplık da oluşturulabiliyor.

350 yayınevinin 25 bin e-kitabından oluşan dijital kütüphanenin yanında Denizli Büyükşehri Belediyesinin 180 dolayında kültür yayını da elektronik ortamda sunuluyor. Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nden Merkez Efendi'ye Mazhar Müfit Kansu'dan Özay Gönlüm'e kadar Denizli'nin yetiştirdiği değerlerin kaleme alındığı kültür yayınlarında kentin geçmişine ışık tutacak eserler de yer alıyor. Dijital kütüphanede Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi öğretmenlerinin anlatımıyla eğitim videoları da bulunuyor. İlk etapta 8. sınıflara özel Türkçe, matematik, fen bilimleri, inkılap tarihi, İngilizce ve rehberlik derslerinin konu anlatımı ile örnek soru çözümlerinin yer aldığı eğitim videolarına kısa süre sonra TYT ve AYT dersleri de yüklenecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı'nda tanıtım çalışmalarına başladıkları dijital kütüphane projesini çok önemsediklerini anlatan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, milli ve manevi değerlerine bağlı, okuyan, sorgulayan, araştıran bir gelecek için yatırım yapmaya devam ettiklerini vurguladı. Sadece Denizli'de ikamet eden vatandaşlara özel binlerce eser ve eğitim videosunun 7 gün 24 saat bir tık uzakta olduğunu anlatan Başkan Zolan, kısa süre önce yüzbinlerce vatandaşın ziyaret ettiği Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı'nı düzenlediklerini kaydederek, "Kitap şehri Denizlimizde vatandaşlarımızı kitapla buluşturmaya, okuma alışkanlıklarını artırmaya devam ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

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