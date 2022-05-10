Dijital göz yorgunluğuna dikkat! Göz migreni olabilirsiniz! Dijital göz yorgunluğu belirtileri

Dijital göz yorgunluğu nedir?

Dijital göz yorgunluğu sendromu, "bilgisayar, telefon ve tablet kullanımı esnasında veya kullanımının ardından ortaya çıkan bir dizi oküler yüzey sıkıntısı ve görme problemi" olarak tanımlanmaktadır.

Dijital göz yorgunluğu belirtileri

Dijital göz yorgunluğunun belirtilerinin bulanık görme, gözlerde yanma hissi, kızarıklık, sulanma, göz ağrısı, odaklanma zorluğu, çift görme, kuru göz belirtileri ve göz yorgunluğu belirtileridir.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ali Küçüködük, cep telefonu ve bilgisayar kullanımının artık hayatımızın bir parçası olduğunu vurgulayan gözleri rahatlatmak için tavsiyelerde bulundu.

Küçüködük, dijital cihazlarla ilişkili göz yorgunluğunun her yaştan insanı etkilediğini belirtti.

“YAKIN MESAFELİ İŞLER YAPARKEN KARŞILAŞABİLECEĞİNİZ BELİRTİLERDEN FARKLI DEĞİLDİR”

Küçüködük, “Dijital cihazları gün içinde saatlerce kullandığınızda, görüşünüzün bulanıklaştığını ve gözlerinizin ağrıdığını ve yorulduğunu fark edebilirsiniz. Ayrıca gözlerinizin kuruduğunu, yaşardığını veya acıdığını görebilirsiniz. Bu göz yorgunluğu okurken, yazarken veya uzun süre dikiş dikmek gibi yakın mesafeli işler yaparken karşılaşabileceğiniz belirtilerden farklı değildir” ifadelerini kullandı.

GÖZLERİ DİNLENDİRMEK İÇİN TAVSİYELER

Op. Dr. Küçüködük, gözleri rahatlatmak için göz kırpmak gerektiğini belirterek, “İnsanlar normalde bir dakikada yaklaşık 15 kez göz kırpar. Ancak yapılan araştırmalar, bilgisayarları ve diğer dijital ekranlı cihazları kullanırken bir dakikada sadece 5 ila 7 kez göz kırptığımızı gösteriyor. Göz kırpma, gözün ihtiyacı olan nemi yüzeyde tutma yöntemidir. Mümkün olduğunca sık göz kırpmak için bilinçli bir çaba gösterin. Bu, gözlerinizin yüzeyinin kurumasını önler. Gözlerinizi nemlendirin. Gözlerinizi kuru hissettiğinizde yenilemek için suni gözyaşı kullanın. Sıklıkla kuru ve sıcak bir odadaysanız, havayı nemlendirmek için bir nemlendirici kullanabilirsiniz. 20-20-20 kuralını kullanarak düzenli molalar verin. Her 20 dakikada bir, en az 20 saniye boyunca en az 6 metre uzaktaki bir nesneye bakın” dedi.

BİLGİSAYAR GÖZLÜĞÜ GÖZ YORGUNLUĞUNU AZALTIYOR

Op. Dr. Küçüködük, saatlerce bilgisayarda çalışanlar için bilgisayar gözlüğü kullanmanın göz yorgunluğunu azaltacağını ifade ederek, “Bu gözlükler, gözlerinizi özellikle bilgisayar ekran mesafesine (yüzünüzden yaklaşık 50 santimetre uzaklıkta olan orta mesafe) odaklamanıza imkan tanır. Bu gözlüklerin bazılarında odağınızı yakın, orta ve uzak mesafeler arasında hızla kaydırmanıza yardımcı olacak çok odaklı lensler bulunur. Göz yorgunluğunu azaltan bilgisayar gözlüklerinin mavi ışığı engelleyen gözlüklerle aynı olmadığını unutmayın. Ekranınız çevrenizden daha parlaksa, gözlerinizin görmek için daha fazla çalışması gerekir. Çevrenizdeki ışık düzeyine uyacak şekilde ekran parlaklığınızı ayarlayın. Ayrıca göz yorgunluğunu azaltmak için ekranınızdaki kontrastı artırmayı deneyin. Dijital cihazlardaki ekranlar genellikle çok fazla parlamaya sahiptir. Parlamayı kesmek için mat ekran filtresi kullanmayı deneyin. Bilgisayar kullanırken, ekrandan yaklaşık 50 santimetre (yaklaşık bir kol mesafesinde) oturuyor olmalısınız. Ayrıca ekranı, gözünüz dümdüz ileri veya yukarı değil, hafifçe aşağı bakacak şekilde konumlandırın” şeklinde konuştu.

Goz migreni nedir?

Göz Migreni bir diğer ismiyle oküler migren bir gözde ortaya çıkan geçiçi görme kaybı ile karakterize bir klinik tablodur. Göz Migreni (oküler migren) gözün retina tabakasının kanlanmasında bir azalmadan ya da retinadaki damarların spazmından kaynaklanan bir durumdur.

Göz migreni: Kimlerde görülür, atakları ne tetikler?

Göz migreni, gözün ağ (retina) tabakasındaki veya gözün gerisindeki damarlarda spazm (büzüşme) veya azalmış kan akımından kaynaklanır.

Göz migreni tanısı konmadan önce, görme kaybına yol açacak başka nedenlerin olup olmadığı araştırılır. Başka hiçbir neden bulunamazsa göz migreni tanısı kesinleşir. Göz migreni olan bir kişinin rutin göz muayenesi ve tetkiklerinde herhangi bir anormallik görülmez.

Migrenin pek çok farklı türü bulunur

Migrenin farklı türleri vardır. Migren türlerinden bazıları geçici görme bozuklukları ve görme kayıplarına yol açar.

Migren türlerinden biri olan “klasik migren” veya diğer adıyla “auralı migren”de, başağrısından önce “görsel aura” dediğimiz ve 20 dakika kadar süren görme bozuklukları olur. Bu görme bozuklukları kendisini parlak veya siyah lekeler, zikzaklar, görmede buğulanma, parlamalar, tünelin içinden bakıyor gibi görme veya yarı alanın görülememesi şeklinde gösterebilir. İki gözü birden etkileyen ve otuz dakika içinde düzelen bu görsel auradan sonra başağrısı, bulantı ve ışık hassasiyeti başlar. Başağrısı şiddeti kişiden kişiye ve ataktan atağa çok değişkendir.

“Göz migreni” ise ağrısız olabildiği gibi, başağrısı ile birlikte veya başağrısını takiben izlenir. Tek gözde geçici görme kaybına yol açan göz migreninde görme kaybı 1 saat içinde düzelir.

Migren ataklarını ne tetikler?

Peynir, kafein, kırmızı şarap, füme et ve çikolata gibi yiyeceklerin yanısıra gıda katkı maddeleri ve suni tatlandırıcılar da migren ataklarını tetikleyebilir. Kimilerinde sigara dumanı, parfüm, güçlü kokular, parıltılı ışıklar, uykusuzluk ve stres de migren atağını başlatabilir.

Kadınlarda daha sık görülür

Migren, kadınlarda daha sık görülür. Migreni olan kadınlarda baş ağrısı adet döneminden hemen önce ya da sonra izlenebilir. Ayrıca gebelik döneminde atak sıklığı değişebilir. Migren genellikle menapozdan sonra azalır. Tüm bunlar migrenin hormonal değişikliklerle ilişkisi olduğunu göstermektedir.

Göz migreninden veya auralı migrenden korunmak için neler yapılmalı?

Net görme gerektiren işlerde çalışanların göz migreni veya görsel aura başladığında yaptıkları işlere ara verip dinlenmesi gerekir.

Eğer araba kullanırken migren atağınız başlarsa, arabanızı sağa çekin ve görmenizin tamamen düzelmesini bekleyin.

Göz migreni veya görsel aura ataklarından önce neler yemiş olduğunuza dikat edin ve atağınızı tetikleyen bu yiyecekleri tüketmekten kaçının.

Eğer migreniniz stres kaynaklı olarak tetikleniyorsa, yeterli ve düzenli uyuyun, yoga ve masaj gibi stres atıcı yöntemleri deneyin.

Migren tedavisi nasıl gerçekleştirilir?

Göz migrenini veya görsel aurayı tamamen sonlandıracak bir tedavi yöntemi yok; hastanın durumuna yönelik olarak çeşitli ağrı kesiciler veya diğer ilaçlar kullanılabiliyor. Tedavi ile hem atağın geçirilmesi, hem de gelecek atakların önlenmesi sağlanmaya çalışılıyor. Atak tedavisi, genişlemiş damarların daralmasını ve ağrıların dindirilmesini içeriyor.