"Dijital fabrikalar kurmak mümkün"

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, "Dijital dönüşüm çağında makineler çevrelerinde olup bitenleri anlayabilecek ve birbirleriyle internet protokolleri aracılığı ile iletişim kurabilecek duruma geliyorlar." ifadelerini kullandı.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre dijital dönüşüm, robotik sistemler, sanayi 4.0, büyük veri ve siber güvenlik gibi konularda alanında uzman sektör temsilcileri ile Gebze'deki sanayicileri buluşturan "Endüstri 4.0 Sempozyumu" Gebze Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, elektrik, elektronik ve otomasyon alanında teknoloji öncüsü Mitsubishi Electric'in sanayi 4.0'a dijital ve akıllı fabrika konsepti [email protected] ile yanıt verdiğini belirtti.

Dijital dönüşümün temelini oluşturan nesnelerin interneti (Internet of Things) konusunda bilgi veren Bizel, sanayicilere yeni sanayi evresine hazırlanmaları konusunda önerilerde bulundu.

Bizel, nesnelerin interneti konusunda şunları kaydetti:

"Internet of Things kavramı, nesne ve eşyaların internete bağlanarak veri alışverişi yapması ve bulut üzerinden hem insanlarla hem de birbirleriyle iletişim içerisinde olması şeklinde tanımlanabilir. Yeni sanayi evresinin merkezinde hiç şüphesiz üretim bulunuyor. Son dönemde şirketlerin ilgi odağı olan sanayi 4.0 ve şirketlerin teknoloji yatırımları üzerinde büyük bir etki yaratan nesnelerin interneti konusuyla birlikte teknoloji ve haberleşmenin önemi daha da artıyor.

Bu noktada biz de Mitsubishi Electric olarak, iş modellerimizi yeniden tasarlıyor ve performansımızı arttırmak için teknoloji yatırımlarımızı hangi alanlara yoğunlaştırmamız gerektiğini belirliyoruz. Köklü inovasyon mirasımız ve üstün teknolojimiz ile geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerle fabrikaların altyapısını, sistemlerini ve proseslerini dijital çağa uygun şekilde dönüştürüyoruz."

- Dijital fabrikalar

Tolga Bizel, yeni endüstri evresinin mevcut sanayinin bilgisayarlaştırma yönünde teşvik edilmesi ve yüksek teknolojiyle donatılması olarak özetlenebileceğini belirtti.

Dijital dönüşüm çağında makinelerin çevrelerinde olup bitenleri anlayabilecek ve birbirleriyle internet protokolleri aracılığı ile iletişim kurabilecek duruma geldiğinin altını çizen Bizel, bu sayede fabrikalardaki üretim hatlarının kişiselleştirilmiş ihtiyaçlara göre optimize edilmesi sonucunda pazardaki rekabet koşullarına ayak uydurmanın daha kolay hale geleceğini vurguladı.

Bizel, Mitsubishi Electric olarak bu yeni endüstri evresine yanıt olan [email protected] ile geleceğin dijital fabrikalarını bugünden kurmanın mümkün olduğunu ifade etti.

Bu süreçte robotlar arası veri transferinin de giderek hızlanması ve birbirleriyle konuşabilen ileri robot teknolojileri sayesinde robotların artık kendi kendilerini daha detaylı ve koordineli olarak kontrol edebildiğini aktaran Bizel, "Bugün [email protected] ile robotlar üretim hattındaki diğer ürünlerle de haberleşebiliyor. Bilgileri insan kontrolünden bağımsız olarak hem kendi aralarında hem de fabrikayı kontrol eden ana sistemle paylaşıp verimliliği artırmak için hazırlar. Çünkü [email protected] konseptinde fabrika otomasyonunda yer alan tüm ürünler birbirleriyle entegre ve açık bir mimari ile çalışıyor." değerlendirmelerini yaptı.

Bizel, Türkiye'nin üretim kabiliyetinin sürdürülebilir olması için global düzeyde rekabet edebilmesinin önemini vurguladı.

Sanayicilerin dünya kalitesinde üretim yaparak küresel pazarlarda rekabet edebilmeleri ve ihracatta güç kazanmaları için üretim kalitesini artırırken, maliyetlerini optimize etmesi gerektiğinin altını çizen Bizel, "Bu noktada, fabrika otomasyon sektörünü yakından takip edip yeni teknolojilere hızla uyum sağlayabilmek ve gerekli altyapı yatırımlarını yapmak önem kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Bizel, geleceğin haberleşme üzerine kurulmasının beklendiğini bildirdi.

Bu bağlamda firmaların yüksek hızlı ve kaliteli haberleşme sistemlerini kurmalarının daha da önemli hale geldiğinin altını çizen Bizel, "Hammadde ve kaynakların çok daha etkin şekilde yönetilmesi de bu süreçte firmalara avantaj sağlayacak. Yeni dönemde en önemli konulardan biri de sanayicilere sunulan çözümlerin gerçekten sanayi 4.0 ile uyumlu olup olmadığına dikkat etmeleri diyebiliriz. Türk iş dünyası yöneticilerinin, sanayi 4.0’ın gerçekten ne olduğu konusunda kapsamlı araştırmalar yaparak, ekiplerini de bu araştırmalar çerçevesinde eğitmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.