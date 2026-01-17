  • İSTANBUL
Dijital dünyasız eğlenceli tatil serüveni

Dijital dünyasız eğlenceli tatil serüveni

Karnelerin alınmasıyla, ebeveynler, çocuklarının dijital dünyadan uzak bir tatil geçirmesi için ellerinden geleni yapmaya çalışıyor.

 

Teknolojiyi yasaklamadan, çocuklara teknolojiyle olan ilişkileri üzerine düşünmelerine yardımcı olacak, üstelik satır aralarında ailecek uygulanabilecek öneriler de sunan üç farklı serüven ailere yardımcı oluyor. Dürbün Yayınevi tarafından yayınlanan eserlerden ’Ekranlar olmadan 10 gün’ kitabı, bir sınıfın başlattığı ‘Ekransız Hayat’ deneyinin kısa sürede tüm okulun katılmasıyla artık unutulmuş olan sokak oyunlarının yeniden canlandığı, ailece geçirilen zamanın aslında ne kadar da eğlenceli olduğunun keşfedildiği büyük bir etkinliğe dönüşmesini anlatıyor. ’İnternetsiz 15 gün’ kitabında ise bu kez çocuklar ile beraber ebeveynlerin de dijital dünya ile olan ilişkisi ele alınıyor. İnternetin olmadığı bir tatili mizahi bir dille anlatan bu eser, çocukların internet üzerine kurulu arkadaşlık kurma yöntemlerini ve boş zaman değerlendirme alışkanlıklarını sorguluyor. Ekran bağımlılığına bir oyun macerası üzerinden değinen ’Bilgisayar oyununda 24 aat’, oyun dünyası ile gerçek hayat arasındaki sınırı çizmeyi öğretiyor. Bu eserlerle ara tatilde evde "internetsiz tatil kapışması" etkinliği düzenlenebiliyor.

 

