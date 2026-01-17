  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkent Ankara'nın altında devasa rezerv! Tamı tamına 600 bin ton... Türk savunma devini sarsacak gelişme! Rekor ücrette tazminat ödeyecekler, maalesef kabul ettiler Yardım olsun diye gönderilen 91,5 ton altına ülke çöktü: Altınlarımızı geri gönderin Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! Türk Altın İşletmeleri satın almak için harekete geçti Demir eksikliği sessizce zamanla yorar! Kadınlarda demir eksikliği belirtileri nelerdir? Kırmızı ete ve tavuğa bedel bitkisel protein kaynağı yumurtayı tüketin... Şimdi teröristler düşünsün! Suriye'den yeni operasyon kararı
Kadın - Aile
9
Yeniakit Publisher
Demir eksikliği sessizce zamanla yorar! Kadınlarda demir eksikliği belirtileri nelerdir?
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Demir eksikliği sessizce zamanla yorar! Kadınlarda demir eksikliği belirtileri nelerdir?

Kadınlarda demir eksikliği belirtileri nelerdir sorusunun cevabını mutlaka analiz edip hayatımızı idame ettirmek zorundayız.

#1
Foto - Demir eksikliği sessizce zamanla yorar! Kadınlarda demir eksikliği belirtileri nelerdir?

El ayak üşümesi, saç dökülmesi, halsizlik ve solgun ten rengi... Demir eksikliğinin başlıca belirtileri olan bu durumlar sağlık için alarm anlamına geliyor.

#2
Foto - Demir eksikliği sessizce zamanla yorar! Kadınlarda demir eksikliği belirtileri nelerdir?

Kadınların enerji döngüsü, hayatın temposundan çok bedenin depolarıyla şekillenir. Demir eksikliği ise bu döngüyü sessizce kırarak bedeni ve zihni zamanla yorar. Kadınların günlük yaşamda sıkça yaşadığı yorgunluk, saç dökülmesi ve çarpıntı gibi şikayetler çoğu zaman yoğun tempoya ya da strese bağlanıyor. Ancak uzmanlar, bu belirtilerin önemli bir bölümünün altında yıllarca fark edilmeden ilerleyen demir eksikliğinin yatabileceğine dikkat çekiyor.

#3
Foto - Demir eksikliği sessizce zamanla yorar! Kadınlarda demir eksikliği belirtileri nelerdir?

Türkiye'de her üç kadından ikisinin karşılaştığı demir eksikliği, yalnızca beslenmeyle açıklanmıyor. Adet döngüsü, gebelik ve emzirme dönemleri, hormonal dalgalanmalar ve emilim sorunları bir araya geldiğinde, kadın bedeninin enerji dengesi sessizce bozuluyor. Uzmanlar bu tabloyu, kadınların yaşam kalitesini doğrudan etkileyen yaygın ama çoğu zaman gözden kaçan bir sağlık sorunu olarak tanımlıyor.

#4
Foto - Demir eksikliği sessizce zamanla yorar! Kadınlarda demir eksikliği belirtileri nelerdir?

Uzmanlara göre demir eksikliğinin kadınlarda bu kadar yaygın olmasının temel nedeni, kadın bedeninin biyolojik ritmidir. Adet döngüsü, gebelik, emzirme ve hormon dalgalanmaları demir ihtiyacını sürekli artırır. Buna beslenme alışkanlıkları ve emilim bozuklukları eklendiğinde, demir depoları erkeklere kıyasla çok daha hızlı tükenir.

#5
Foto - Demir eksikliği sessizce zamanla yorar! Kadınlarda demir eksikliği belirtileri nelerdir?

Kadınlarda demir eksikliğinin en önemli nedenlerinden biri adet dönemindeki kan kaybıdır. Her ay kaybedilen kanla birlikte demir depoları da azalır. Adetleri yoğun ve uzun süren kadınlarda bu kayıp daha da belirgin hale gelir. Jinekologlar bu durumu şöyle açıklıyor: "Bazı kadınlar bir ayda, bir erkeğin altı ayda kaybettiği kadar demiri kaybedebiliyor."

#6
Foto - Demir eksikliği sessizce zamanla yorar! Kadınlarda demir eksikliği belirtileri nelerdir?

Hamilelik sürecinde bebeğin gelişimi, plasenta oluşumu ve annenin artan kan hacmi nedeniyle demir ihtiyacı ciddi şekilde yükselir. Doğum sonrası emzirme süreci de depoları zorlar. Bu nedenle gebelik yaşayan kadınlarda demir eksikliği çok daha sık görülür. Uzmanlar uyarıyor: "Hamilelik sonrası saç dökülmesi, yorgunluk ve sinirlilik çoğu zaman sadece hormonal değildir; altta ciddi demir eksikliği olabilir."

#7
Foto - Demir eksikliği sessizce zamanla yorar! Kadınlarda demir eksikliği belirtileri nelerdir?

Kadınların büyük bölümünde günlük demir alımı, ihtiyaç seviyesinin altında kalıyor. Kırmızı et tüketiminin az olması ve bitkisel demirin vücutta daha zor emilmesi, günlük demir alımını yetersiz hale getiriyor. Çay ve kahvenin demir emilimini yüzde 60'a kadar azaltması da tabloyu ağırlaştırıyor. TİROİD VE HORMONAL DALGALANMALAR Kadınlarda daha sık görülen tiroid problemleri demir metabolizmasını doğrudan etkileyebiliyor. Özellikle hipotiroidi yaşayan kadınlarda ferritin düşüklüğü çok yaygın görülüyor. Ayrıca östrojen-progesteron dengesizliği ise adet kanamalarını artırarak demir kaybını hızlandırabiliyor.

#8
Foto - Demir eksikliği sessizce zamanla yorar! Kadınlarda demir eksikliği belirtileri nelerdir?

Çölyak hastalığı, gastrit, Helicobacter pylori (H.pylori) enfeksiyonu ve mide asidi baskılayan ilaçlar gibi faktörler demir emilimini ciddi şekilde azaltabiliyor. Bu yüzden bazı kadınlar iyi beslendiği halde demirin yükselmediğini ifade ediyor. Uzman yorumu: "Her düşük demir beslenme hatası değildir; emilim sorunları da en az kayıp kadar önemli bir nedendir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ilde fabrikalar çalıştıracak işçi bulamıyor! Hindistan’dan işçi getirdiler
Yerel

O ilde fabrikalar çalıştıracak işçi bulamıyor! Hindistan’dan işçi getirdiler

Kütahya’da fabrikalar çalıştıracak işçi bulamıyor. Kütahya Valisi Musa Işın, “Bazı firmalar köy köy dolaşarak, minibüslerle anons yaparak iş..
'Alnım açık, başım dik' demişti! Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Medya

'Alnım açık, başım dik' demişti! Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp salıverilen oyuncu Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu.
İmamoğlu’nun kullandığı uçan kerhanenin fiyatı belli oldu
Gündem

İmamoğlu’nun kullandığı uçan kerhanenin fiyatı belli oldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerin ifadesi üzerine yapılan tahkikatlarla Ekrem İmamoğlu'nun da kiraladığı özel je..
"Ülke porno kanalına döndü" diyenler "uçan kerhaneye" kör: Saraçhane Bülbülleri dut yemişe döndü
Gündem

“Ülke porno kanalına döndü” diyenler “uçan kerhaneye” kör: Saraçhane Bülbülleri dut yemişe döndü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Aki..
Yaptığı savunma izah değil mizah! Sahtekar Ekrem kıvırdıkça kıvırıyor
Gündem

Yaptığı savunma izah değil mizah! Sahtekar Ekrem kıvırdıkça kıvırıyor

Diploma davasında kendisine yöneltilen “puan–fakülte uyumsuzluğu” sorusuna doğrudan cevap vermek yerine konuyu yeni yıl, kandil ve genel tem..
İstanbul için beyaz alarm: Valilik kar yağışı için saat verdi!
Yerel

İstanbul için beyaz alarm: Valilik kar yağışı için saat verdi!

İstanbul Valiliği, hafta sonu kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Sıcaklıkların hissedilir derece..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23