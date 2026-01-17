Demir eksikliği sessizce zamanla yorar! Kadınlarda demir eksikliği belirtileri nelerdir?

Kadınlarda demir eksikliğinin en önemli nedenlerinden biri adet dönemindeki kan kaybıdır. Her ay kaybedilen kanla birlikte demir depoları da azalır. Adetleri yoğun ve uzun süren kadınlarda bu kayıp daha da belirgin hale gelir. Jinekologlar bu durumu şöyle açıklıyor: "Bazı kadınlar bir ayda, bir erkeğin altı ayda kaybettiği kadar demiri kaybedebiliyor."