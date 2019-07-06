Dijital dönüşüm pazarı 2 yılda 3 kat artacak

Dijital dönüşüm, kademe kademe tüm işletmelere yayılmaya devam ediyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yayınladığı taslak tebliğe göre e-Fatura ile e-Defter mükellefi olan firmalar bu yıl itibariyle e-Arşiv’e geçecek. Cirosu 5 milyon TL olan firmalar da 1 Ocak 2020 tarihinde e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv mükellefi olacak. Aynı zamanda 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle doktor, avukat gibi meslek gruplarının e-smm makbuzlarını elektronik ortamda kesmelerinin zorunluğunu getiriliyor.

Bu firmaların dijital dönüşümünü ise özel entegratör firmalar sağlayacak. Bu firmalardan Uyumsoft AŞ’nin yetkilileri, yeni mükelleflerin sürece dahil olmasıyla dijital dönüşüm pazarının gelecek 2 yılda 3 kat artabileceğini ifade etti. Aynı yetkililer, GİB’in e-belge uygulamalarının (e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye, e-SMM, e-MM, e-Bilet ve diğerleri), iş süreçlerine ve verimliliğe katkısının büyük olduğunu belirterek, kurumun e-belge uygulamalarının ticaret bilgilerinin standardizasyonunun Maliye Bakanlığı tarafından tasdiki ve evrakın doğruluğundaki risk unsurunun azalması anlamına da geldiğini kaydetti.