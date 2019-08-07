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Dijital Dönüşüm Merkezi’ne KOBİ başvuruları devam ediyor

KOBİ’lerin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik etmek amacıyla kurulan Dijital Dönüşüm Merkezi’ne başvurular, 30 Eylül 2019’a kadar devam ediyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:24
Dijital Dönüşüm Merkezi’ne KOBİ başvuruları devam ediyor

KOBİ’lerin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik etmek amacıyla kurulan Dijital Dönüşüm Merkezi’ne başvurular, 30 Eylül 2019’a kadar devam ediyor. Proje kapsamında ilk etapta merkezi veya bir şubesi İstanbul’da bulunan 120 KOBİ’nin dijitalleşme süreçleriyle tanıştırılması hedefleniyor.



Dönüşümün yol haritasını KOBİ’ler ile birlikte oluşturmak için kurulan Dijital Dönüşüm Merkezi’ne (DDM) başvurular tüm hızıyla devam ediyor. 30 Eylül’e kadar sürecek başvurular sonucunda projeden ilk etapta merkezi veya bir şubesi İstanbul’da bulunan 120 KOBİ’nin yararlanması hedefleniyor. Proje kapsamında üretim, iç yönetim ile pazarlama ve satış süreçlerine odaklanan 3 ana başlıkta hizmet alacak KOBİ’ler için dijitalleşme yol haritası hazırlanacak.


Merkeze başvuran ve seçilen KOBİ’ler dijitalleşme ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve ihtiyaçlarına uygun tedarikçi tekno-KOBİ’lerle eşleştirilmelerinin yanı sıra mentörlük ve finansmana erişim konusunda önemli desteklerden ücretsiz olarak yararlanacak. DDM kapsamında İstanbullu KOBİ’lerin katılımına açık olarak dijital dönüşüm bilgilendirme hizmeti de sunuluyor.



Dijitalleşme ile KOBİ’lerde yüzde 5 verimlilik artışı sağlanması hedefleniyor


Proje ile KOBİ’lerin dijital dönüşüm karnesi de hazırlanacak. Böylece Türkiye’nin küresel rekabette öne geçmesi yolunda şirketlerin tüm iş süreçlerinde ihtiyaç duydukları yol haritasının ortaya çıkarılması hedefleniyor. Proje ile KOBİ’lerin dijitalleşme skorunun ortalama yüzde 30 artış göstermesi ve çok kısa sürede yüzde 5 gibi önemli bir verimlilik artışı kazanmaları hedefleniyor. İstanbul merkezli ya da İstanbul’da en az bir şubesi bulunan ve kuruluşunun üstünden en az bir yıl geçmiş KOBİ’lerin başvurabildiği DDM Projesi için başvurular internet sitesi üzerinden kabul ediliyor.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:24
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