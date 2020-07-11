Dijital çözüm ortağı “CARGY” hizmete girdi

“Cargy”, ilk güncellemesinde kullanıcılara, havayolu konşimento (AWB) numarası üzerinden kargo gönderilerinin güncel durum bilgisi ile müsait tarih ve sefer sorgulama imkanı sunuyor. Türkçe ve İngilizce dil seçeneği ile “0850 333 0777” WhatsApp numarası aracılığıyla hizmet veren Cargy, eylül ayında gerçekleşecek ikinci geliştirmede ücret bilgilerinin sorgulaması ve aralık ayındaki üçüncü güncellemesinde ise kargoya yönelik diğer bilgileri sorgulama imkanını sunacak. Uygulama ile tüm kargo gönderilerinin durumunun istenildiği zaman öğrenebilinecek ve ihtiyaca uygun sefer sorgulamaları gerçekleştirilecek.