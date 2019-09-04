Digor Belediyesi alt yapı çalışmaları yapıyor

Digor Belediye Başkanlığı’nın alt yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor.Digor Belediyesi’nin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Alt yapı çalışmalarına hız verdi. İlçede ara mahallerde başlatılan altyapı çalışmalarını Başkanı Nebi Kerenciler, yürütülen altyapı çalışmalarını yerinde görerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Digor’da belediye tarafından yapılan çalışmalar vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor. AK Parti Belediyesi’nce ilçeye yatırım geldiğini ifade eden vatandaşlar, “Digor yıllarca belediye hizmetlerinden mahrum bırakıldı. Önce ki dönem kayyum ile hizmet gördük. Şimdi de AK Partili belediye ilçeyi adeta şantiyeye çevirdi. Bir taraftan alt yapı çalışmaları yapılıyor. Diğer taraftan kanalizasyon ve içme suyu şebekesi değiştiriyor. Alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklara ise sıcak asfalt ve kilit parke taş yol yapılıyor” dediler.

Başkan Nebi Kerenciler, kışa kadar yol, kaldırım ve alt yapı çalışmalarını tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan Digor Belediye Başkanlığı’nca ilçede cadde ve sokaklarda kanalizasyon, içme suyu şebekesi yenileniyor. Alt yapısı tamamlanan caddelere sıcak asfalt atılıyor. Digorlular ise sağlıklı yok ve kaldırımlara kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.