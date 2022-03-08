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Teknoloji Digiturk'ten yayın ihalesi açıklaması
Teknoloji

Digiturk'ten yayın ihalesi açıklaması

Yayıncı kuruluş Digiturk, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayın ihalesinde Digiturk ile sözleşme imzalanmasının söz konusu olmadığını duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 00:22:00 -
Digiturk'ten yayın ihalesi açıklaması

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Digiturk, naklen yayın ihalesiyle ilgili açıklama yaptı.

Yayıncı kuruluş Digiturk'ten yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve İhale Komisyonu'nun, özellikle mevcut belirsizlik koşullarında, tüm paketler için önemli ölçüde daha yüksek ve mali açıdan güvenli bir teklifi reddetme kararını dikkatle takip ettik. Bununla beraber, TFF ve İhale Komisyonu'nun Türk futbolunun çıkarları doğrultusunda hareket etme sorumluluğu olduğunu da hatırlatmak istiyoruz."

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