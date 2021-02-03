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Medya Diğer diziden ayrıldı! EDHO'ya yeni transfer
Medya

Diğer diziden ayrıldı! EDHO'ya yeni transfer

Oyuncu Çetin Sarıkartal, ATV ekranlarının sevilerek izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a transfer oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 11:04:00 -
Diğer diziden ayrıldı! EDHO'ya yeni transfer

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Ali Sürmeli, Turgut Tunçalp, Emir Benderlioğlu ve Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dün akşam 181. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

EDHO'ya transfer oldu

Çukur dizisinde Paşa karakterini oynayan Çetin Sarıkartal, İdris'in kardeşi Demir rolüyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna katıldı.

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