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Spor

Diego Costa para düşkünü çıktı!

Şampiyon Beşiktaş, forvet arayışlarını tüm hızıyla sürdürürken, Brezilyalı asıllı İspanyol golcü Diego Costa’ya yapılan teklifin detayları da ortaya çıktı. Costa, yıllık sözleşmenin yanı sıra forma satışından bile pay istemesi pes dedirtti!

Yeniakit Publisher
2021-08-05 15:41:00 -
Diego Costa para düşkünü çıktı!

Şampiyon Beşiktaş, forvet arayışlarını tüm hızıyla sürdürürken, Brezilyalı asıllı İspanyol golcü Diego Costa’ya yapılan teklifin detayları da ortaya çıktı. Costa, yıllık sözleşmenin yanı sıra forma satışından bile pay istemesi pes dedirtti!
Bu istek sonrası Sergen Yalçın’ın önerisiyle Beşiktaş yönetiminin Sevilla’da forma giyen Hollandalı golcü Luuk De Jong için girişimlerini hızlandıracağı kaydedildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü ayrıca, ekonomik nedenler dolayısıyla Costa'nın transfer edilmesi halinde buna karşı çıkmayacağını söyledi. Brezilya asıllı İspanyol oyuncuyla görüşmeler sürerken Beşiktaş'ın eli Diego Costa'nın Katar'dan beklediği ücreti alamamasıyla güçlenmişti. Brezilya takımı Atletico Mineiro ise Costa'ya 1,5 yıllık sözleşme karşılığı 3 milyon Euro teklif etti.Sergen Yalçın'ın görüşlerinin yanı sıra Diego Costa'nın maliyeti de rotayı Luuk de Jong'a çevrilmesinde başka bir etken oldu. Diego Costa siyah-beyazlı kulüpten yıllık 3 milyon Euro garanti maaş ve bonusların yanı sıra forma satışından da pay istemesi transferi zora soktu.

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