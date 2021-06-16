Son şampiyon Beşiktaş gelecek sezon için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar Atletico Madrid forması giyen Diego Costa ile el sıkışmak üzere. Beşiktaş'ın 32 yaşındaki futbolcuya yıllık 2.5 milyon Euro teklif ettiği, anlaşmanın an meselesi olduğu ifade ediliyor. Sözleşmenin 0+1 yıllık olacağı ufak pürüzlerin ardından sözleşmenin imzalanacağı gelen haberler arasında. Peki, Diego Costa kimdir?

Diego Costa kaç yaşında hangi takımlarda oynadı?

Diego Costa 7 Ekim 1988'de Brezilya'da dünyaya geldi. Costa São Paulo'da, 16 yaşına kadar sokak futbolu oynadı. 2004 yılında Barcelona EP takımında alt yapı eğitimine başladı.2006 yılının Şubat ayında Portekiz'in güçlü takımlarından Braga'ya transfer oldu. Ancak Braga'ya geldiği ilk sezonda Portekiz İkinci Ligi ekiplerinden Penafiel'e kiralık olarak gönderildi. Aralık ayında, Atlético Madrid oyuncunun haklarının % 50'sini 1.5 milyon € karşılığında aldı. O sezon Braga takımında kaldı. UEFA Kupası'nda kulübü için attığı ilk gol, Parma takımını 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmadır. Ard arda iki yıl boyunca sırasıyla Celta ve Albacete takımlarına kiralık olarak verilen oyuncu, 8 Temmuz 2009 tarihinde Valladolid takımına satılmıştır. Bu kulüpte oynadığı 34 karşılaşmada 8 gol atmıştır.2010 yılında Sergio Agüero ve Diego Forlan gibi iki büyük oyuncunun yedeği olarak tekrar Atlético Madrid takımına dönen Costa, 26 Eylül tarihinde oynanan Real Zaragoza karşılaşmasında bir gol kaydetti.2011 yılının Temmuz ayı sonlarında, Atlético takımının bir hazırlık maçı sırasında, Costa sezonun büyük bir bölümünü kaçırmasına neden olacak ciddi bir diz sakatlığı geçirdi. 23 Ocak 2012 tarihinde, Haziran ayına kadar Rayo Vallecano kulübüne kiralık olarak verildi. Costa iki golünü 5-3 kazandıkları Levante UD takımına karşı olmak üzere çıktığı ilk üç maçta dört gol atmıştır.2013-14 sezonunda La Liga şampiyonu olan Atlético Madrid'in Radamel Falcao'nun gidişiyle en önemli silahı olan Costa, takımı ile 51 maça çıkıp, 36 gol atmış ve 7 asist yapmıştır. Sezon sonu takımı Lig Şampiyonu olurken, Costa ise attığı 27 lig golü ile La Liga'da Lionel Messi & Cristiano Ronaldo ile o sezon en çok gol atan 3 La Liga futbolcusundan biri olmuştur. Takımı ile UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne de çıkmış ancak finalde elenmiştir.2014-15 transfer dönemi öncesinde ise kendisini FC Barcelona'ya transfer etmek istese de 38 Milyon Euro bonservis ile Chelsea'ye transfer olmuştur. O sezon takım arkadaşları Filipe Luís ve Thibaut Courtois'de Chelsea'ye gelmiştir. Diego Costa ilk Chelsea golünü ise; 8 Ağustos 2014 tarihinde Fenerbahçe'ye Soma adına düzenlenen özel turnuvada atmıştır.İlk sezonunda takımı ile 37 maça çıkıp 21 gol attı. Bu başarısı ile takımına Premier Lig Kupası'nı ve İngiltere Lig Kupası'nı kazandıran lider oyunculardan biri oldu.2017-2018 sezonunda ise 66 Milyon Euro karşılığında eski takımı Atletico Madrid'e transfer oldu.

Diego Costa, 2013 yılında Brezilya Milli Takımı'na seçildi. 21 Yaş Altı kadrosunda 2 kez forma giydi. 2014 yılında ise gösterdiği performans sayesinde İspanya'nın dikkatini çekti. Vicente Del Bosque tarafından milli takıma ilk kez davet edilen Costa, İtalya karşısında İspanya Milli Takım formasını ilk kez giydi.