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Aktüel

Die Welt gazetesi muhabiri Yücel'e 2 yıl 9 ay hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-07-16 15:36:11 -
Die Welt gazetesi muhabiri Yücel'e 2 yıl 9 ay hapis cezası

İSTANBUL (AA) - Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından yargılandığı davada, "PKK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve Almanya'ya giden sanık Deniz Yücel katılmadı. Yücel'i avukatı Veysel Ok temsil etti. Alman konsolosluğundan bazı görevliler de duruşmayı takip etti.

Sanık adına esasa ilişkin savunma yapan avukat Veysel Ok, müvekkilinin beraatini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Yücel'i "PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın, üzerine atılı suçu basın ve yayın yoluyla işlediği gerekçesiyle cezasını önce 2 yıl 3 aya çıkaran heyet, suçu değişik zamanlarda zincirleme olarak işlediğini değerlendirerek cezayı 2 yıl 9 ay 22 güne yükseltti.

Sanığın suç sonrası ve yargılama aşamasındaki davranışlarını dikkate alarak, cezada takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmeden heyet, "FETÖ silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından ise beraatine karar verdi.

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