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Didişmek, hayatı çekilmez yapıyor

Ruhen huzursuz kişiler mutlu olamıyor...

15 Eylül 2018 Cumartesi 20:56
Didişmek, hayatı çekilmez yapıyor

Ruh sağlığı bazı durumlarda beden sağlığından bile daha önemlidir. İnsanların hayat kalitelerinde en önemli beceri beden, ruh bütünleşmesinin sağlamlığıdır. Tıpta yeni bir akım var. Entegratif tıp (bütünleyici tıp) denilen bu yeni akımda akıl, beden, ruh işbirliği temel olarak algılanıyor. Evet bazen bedenî sıkıntılar ruhî sıkıntılara yol açıyor. Bazen de tersi oluyor ve ruhî sıkıntılar bedende sıkıntılara davetiye çıkarıyor. Maddi imkanları geniş, iyi bir eğitimi, işi, geniş bir çevresi bulunsa da ruhen huzursuz, sağlıksız bir kişi mutlu olamaz.

Ruh sağlığının bozulması demek o kişiye hemen mutlaka bir ruh hastalığı teşhisi konulması demek değildir.

Burada kastedilen, ciddi ruh hastalıkları değildir. Çünkü o anlamdaki ruh hastalıkları elde olmayan rahatsızlıklardır.

Hayatta sağlık anahtarlarının başında huzur var. Sonra iyi beslenmek; iyi, kaliteli bir uyku.. Son ikisi aslında büyük ölçüde birincisine bağlı.

Huzur ise imandan gıdalanıyor ve stres kontrolü ile mümkün olabiliyor.

Didişmek, hem sizin, hem çevrenizin hayatını karartıyor.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 20:56
  1. ruh sağlığı
  2. didişmek

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