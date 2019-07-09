“Didim’e Işık” okuyuşuyla buluştu

Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan yazar Adnan Zafer Barlak’ın, “Didem’e Işık” adlı yeni eseri yayıma girdi.

Didim’in Akköy Mahallesinde muhtarlık yaptığı dönemler de belge ve bilgiler ışığında Didim’in kısa bir tarihçesini “Didim’e Işık” adıyla derlediği kitabını okurlarıyla buluşturan Barlak, muhtarlık yaptığı dönemde hurdaya ayrılan belgeleri çuvallar halinde evine götürüp ayrıştırıp kronolojik sıraya dizdikten sonra, o dönemlerde yaşayanlarında şahitliği ile belgesel nitelikte bir eser oluşturmaya çalıştığını ancak bazı belgelerin çok yıpranmış olduğundan ancak bu kadarını hazırlaya bildiğini belirtti.

Yazar Adnan Zafer Barlak, muhtarlık yaptığı günlerde derlediği belgelerle Didim’de yapılmış bir çok resmi işi ve gelişmeler ile Akköy’ün nahiye olduğu günlerden 2005 yılına kadar yapılan resmi yazışmalar ışı altında kitabın derlendiğini ifade ederek,“Didim’de ilk Turizm Derneğinin kuruluşu, Romanların ve yerleşik Yoranlıların nüfus kayıtları ve arazi anlaşmazlıklarından okulun yapılışı gibi bir çok belgeyi içeren kitapta zaman zamanda o günleri yaşamış köylülerin anıları da kitapta yer alıyor” diye konuştu.