Didim’deki yangın kontrol altına alındı
Aydın’ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Efeler Mahallesi Tekağaç mevkisindeki yerleşim yeri yakınında bulunan makilik alanda yangın çıktı. Bölgeden duman yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğüne bağlı arazözler de sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede 10 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.