  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Didim’deki işletmeler dezenfekte edilerek, yeni döneme hazırlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim Belediyesi ve Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle 1 Haziran’da yeniden faaliyete başlayacak olan Restoran, Kafe, Lokanta ve Kıraathane gibi işletmelere dezenfekte çalışması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 19:10:58 -
Didim’deki işletmeler dezenfekte edilerek, yeni döneme hazırlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim Belediyesi ve Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle 1 Haziran’da yeniden faaliyete başlayacak olan Restoran, Kafe, Lokanta ve Kıraathane gibi işletmelere dezenfekte çalışması yapıldı.


Korona virüs süreci sonrasında normalleşme paketi çerçevesinde 1 Haziran 2020 itibariyle restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00’ye kadar hizmet vermeye başlayacağının açıklanmasının ardından Didim’deki bu tür işletmelere dezenfekte çalışması yapıldı.


Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim Belediyesi ve Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle başlatılan dezenfekte çalışmasına Aydın BŞB’den 2 ekip, kent merkezinde Didim Belediyesinden 1 ekip ise mahallelerde çalışmalara başladı. Didim Esnaf Odasına kayıtlı 480 işletmeye dezenfekte işlemi uygulanarak hazır hale getirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı