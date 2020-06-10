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Aktüel

Didim'deki Apollon Tapınağı ziyaretçilerini bekliyor

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:58:00 -
Didim'deki Apollon Tapınağı ziyaretçilerini bekliyor

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde yer alan ve antik çağın en iyi korunmuş tapınaklarından biri olarak gösterilen Apollon Tapınağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

İl Kültür Turizm Müdür Vekili Kenan Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 75 bin turistin ziyaret ettiği Apollon Tapınağı'nın pandemi önlemleri alınarak ziyarete açıldığını bildirdi.

Apollon Tapınağı'nın görkemli yapısıyla ziyaretçilerini antik döneme götürdüğünü vurgulayan Çiftçi, şu değerlendirmede bulundu:

"Ziyaretçilerimizi artık kontrollü ağırlıyoruz. Kovid-19 pandemisi dolayısıyla girişlerde dezenfektan kullanılmasına özen gösteriyoruz. Maskesiz kesinlikle almıyoruz. Her bölgede sosyal mesafe kurallarına uyulması için uyarı levhaları ve mesafe çizgileri var."


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