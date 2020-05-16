Didim’de taksiler dezenfekte edildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, hijyen tedbirleri kapsamında Didim’deki ticari taksiler dezenfekte edildi.

Korona virüs önlemleri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı’nca ticari taksilere yönelik genelge yayınlanırken genelge doğrultusunda harekete geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası ile yapılan program dahilinde Didim Otogarı’nda dezenfekte istasyonu kurarak, ilçede faaliyet gösteren ticari taksileri dezenfekte etti.

Dezenfekte edilen taksilerin şoförlerine de genelgede yer aldığı şekliyle gerçekleştirilen işlemin tarihi ve kimin tarafından yapıldığını gösteren belge verildi. Didim Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Cengiz, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle ticari taksiler için hijyen tedbirlerinin belirlendiğini belirterek, “Gelen genelgeye göre ticari taksilerin haftada bir defa dezenfekte edilmesi gerekiyor. Bugün burada ilçemizde faaliyet gösteren ticari taksilerimizin dezenfekte çalışmaları yapılarak araç sürücülerine dezenfekte belgeleri veriliyor. Bu çalışma her hafta düzenli olarak yapılmaya devam edecek, araçlarına dezenfekte yaptırmadan trafiğe çıkan ticari taksilere trafik ekipleri tarafından cezai yaptırım uygulanacak. Bu hizmet dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi personeli, bürokratları, yöneticileri ve başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.