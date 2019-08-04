Didim'de İrlandalı çift öldüresiye dövüldü!

İrlandalı grafiker Angela Black, ülkesinde 2004 yılında silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından sağ tarafı felçli kalan Angela Black, emekli matbaa ustası olan eşi Robert Black'e, tedavisine her yıl yaz tatillerini geçirdikleri için çok iyi bildikleri Türkiye'de devam etmek istediğini söyledi.

Türkiye'de yaşama kararı aldılar

Bunun üzerine geldikleri Türkiye'de İzmir Ege Üniversitesi ve Ankara Gazi Üniversitesi'nde tedavi gören Angela Black, yakın ilgi ve Türk misafirperverliğine hayran kaldı. Black çifti, bundan sonra ülkelerine dönmeyip, Türkiye'de yaşama kararı aldı.

Kavgayı ayırmak istediği için komşularıyla arası bozuldu

Oturma izni alan çift, 13 yıl önce Aydın'ın Didim ilçesi Hisar Mahallesi'ndeki bir siteden dubleks villa satın aldı. Black çifti, kısa sürede komşuları ile sıcak ilişkiler kurdu. 13 yıl boyunca komşularıyla mutlu bir yaşam süren Black çiftinin huzuru, Robert Black'in komşuları arasında geçen temmuz ayı başında çıkan bir kavgayı ayırmak için araya girip, müdahale etmesi nedeniyle bozuldu.

Gördükleri yerde hakaret ettiler

Akif N. eşi Süreyya N., Ayşen T., Serkan Y. ve eşi Hatice Y., kavgayı ayıran Robert Black'e iddiaya göre, bu olaydan sonra husumet beslemeye başladı. Bu 5 komşusunun kendisine ve eşine her gördükleri yerde küfür edip, hakaretlerde bulundu.

" 'Eşim felçli' dedim dinlemediler"

Robert Black, daha sonra yaşananları şöyle aktardı: "20 Temmuz'da eşimle alışverişten dönüyordum. Bu 5 komşumuz, bize önce sözlü, ardından fiziki saldırıda bulundu. Yumruk, tekme ve sopalarla saldırdılar. 'Eşim felçli, vurmayın' dememe rağmen dinlemediler. Başımıza ve vücudumuzun çeşitli yerlerine aldığımız darbelerle öldüresiye dövülüp, yaralandık. Diğer komşularımız olmasaydı, linç edilecektik. Komşularımız yardıma gelip, bizi kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırıldık, gerekli tedavimizin ardından taburcu edildik. Taburcu olmamızdan sonra bize saldıran 5 kişiden ölüm tehditleri almaya başladık. Bunun üzerine korkup, evimizi eşyalarımızı bile almadan terk edip, Marmaris'e gelerek buradaki bir apart otele yerleştik. Burada dostlarımız ve sıcak insanlarla moral buluyoruz."

Olay sırasında 3 kez polisi aradı

Kendisini en çok üzen şeyin ise olay sırasında 3 kez polisi aramasına rağmen 'No English' denilerek telefonun suratına kapatılması olduğunu belirten Robert Black, "Önce ülkemiz İrlanda'ya gideceğiz. Burada tekrar Türkiye'ye dönüp, dönmeme konusunu değerlendireceğiz. Geri dönecek olursak da Didim'deki evimizi satıp, Marmaris'te başka bir ev satın alıp, burada yaşamaya devam edebiliriz. Eğer bu seçenek de olmazsa Türkiye sevdamızı yüreğimize gömüp, Fransa veya Almanya'da yaşayacağız." diye konuştu.

"Bu olayı Türklere mal edemeyiz"

Yaşadığı korku dolu anları ağlayarak anlatan Angela Black ise, "Felçli olduğumu bilerek, öldüresiye dövdüler. Türkiye ve Türk insanlarını çok seviyorum. Türkiye ve Türk insanını sevdiğimiz için oturma izni aldık. Vergimizi herkes gibi ödüyoruz. Türkiye'de yaşamayı ve ölmeyi düşünüyordum, olmadı. Komşularım ve Türkler bizim kardeşimizdir, çok seviyorum. Birkaç kişinin yaptığı bir olayı tüm Türklere mal edemeyiz." diye konuştu.

İrlandalı çiftin avukatı İlker Ürkmez de telefonla yaptığı açıklamada, "Yaşanan çok vahim ve üzücü bir olay. Müvekkillerimi öldüresiye darp eden ve ölümle tehdit etmeyi sürdüren 5 kişiden şikayetçi olduk. Yaşanan olay ile ilgili İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'ne bilgi verildi. Büyükelçilik dahil, bu üzücü olayın takipçisiyiz" dedi.

Saldıranlar serbest

Öte yandan Black çiftinin şikayetçi olduğu 5 kişi, polisteki ifadelerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.