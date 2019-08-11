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Didim’de elektrik kontağından çıkan kıvılcım yangına neden oldu

Aydının Didim ilçesinde oteller bölgesinde bir binanın elektrik kontağından çıkan yangın ağaçlara sıçradı.

11 Ağustos 2019 Pazar 00:40
Didim’de elektrik kontağından çıkan kıvılcım yangına neden oldu

Aydının Didim ilçesinde oteller bölgesinde bir binanın elektrik kontağından çıkan yangın ağaçlara sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın korkulu anlar yaşatırken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.


Yangın Didim Fevzi Paşa mahallesi oteller bölgesinde bulunan bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre; Elektrik kontağından çıkan kıvılcım, ağaçlara sıçrayarak yangına neden oldu. Çam ağaçlarına sıçrayan yangın çevrede korkulu anların yaşanmasına neden olurken bölgeye İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek yangını büyümeden söndürüldü.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 00:40
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