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Didim’de Ege Et önünde uzun kuyruklar oluşuyor

Aydın’ın Didim ilçesinde, büyükşehir belediyesinin açtığı Ege Et şubesi önünde, yoğun talep üzerine uzun kuyruklar oluşuyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:31
Didim’de Ege Et önünde uzun kuyruklar oluşuyor

Aydın’ın Didim ilçesinde, büyükşehir belediyesinin açtığı Ege Et şubesi önünde, yoğun talep üzerine uzun kuyruklar oluşuyor.


Didim merkez Yeni Mahallede hizmet veren Ege-Et şubesinin yoğun ilgi gördüğünü belirten Medine Tatar Sivaslıoğlu, ihtiyaçları olan eti Ege -Et’ten aldıklarını belirterek, hem ucuz hem de kaliteli ve emniyetli buldukları için tercih ettiklerini ifade etti.


Emekli öğretmen Sinan Sarıgöl ise, ilçede kasapların olduğu ancak tercihlerinin Ege- Et olmasının nedeni günlük taze kesimler yapılıyor olmasını bildiklerini belirterek, bütün belediyeler vatandaşlara ekonomik et hizmeti sunan Aydın Büyükşehir Belediyesini örnek almasını arzu ettiklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • ALİALİ40 dk önce
    MODERN TANZİM KUYRUGU :))

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