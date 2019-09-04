Didim’de Ege Et önünde uzun kuyruklar oluşuyor

Aydın’ın Didim ilçesinde, büyükşehir belediyesinin açtığı Ege Et şubesi önünde, yoğun talep üzerine uzun kuyruklar oluşuyor.

Didim merkez Yeni Mahallede hizmet veren Ege-Et şubesinin yoğun ilgi gördüğünü belirten Medine Tatar Sivaslıoğlu, ihtiyaçları olan eti Ege -Et’ten aldıklarını belirterek, hem ucuz hem de kaliteli ve emniyetli buldukları için tercih ettiklerini ifade etti.

Emekli öğretmen Sinan Sarıgöl ise, ilçede kasapların olduğu ancak tercihlerinin Ege- Et olmasının nedeni günlük taze kesimler yapılıyor olmasını bildiklerini belirterek, bütün belediyeler vatandaşlara ekonomik et hizmeti sunan Aydın Büyükşehir Belediyesini örnek almasını arzu ettiklerini sözlerine ekledi.