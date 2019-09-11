Didim Çalışan Gazeteciler Cemiyeti’nde Yaba güven tazeledi

Aydın’ın Didim ilçesinde, faaliyet gösteren iki gazeteciler cemiyetinden biri olan Didim Çalışan Gazeteciler Cemiyetinin olağanüstü genel kurulu yapıldı. Tek liste ile yapılan seçimlerde Bahri Yaba başkan seçildi.

Didim Çalışan Gazeteciler cemiyetinin olağanüstü genel kurulu yapıldı. Didim Manşet gazetesinde yapılan genel kurul cemiyet üyeleri katıldı. Önceki Başkan Bülent Eser’in başkanlıktan istifa etmesinin ardından yönetim kurulunun kendi içerisinde yaptığı görev dağılımı sonucunda başkanlığa seçilen Bahri Yaba yeniden aday oldu.

Genel kurulun divan başkanlığını Arif Çolak yaparken, kongre saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Faaliyet raporu ve denetim raporu okundu ve oy birliğiyle kabul edildi. Ardından seçimlere geçildi. Tek liste ile girilen seçimlerde Bahri Yaba başkan seçilerek güven tazeledi. Yeni yönetim kurulunda Hüseyin Çalışkan, Oktay Çiftçi, İlknur Etleç ve Faruk Uludağlı yer aldı.