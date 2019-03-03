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Didim Belediyespor Serinhisar’ı 2-0 ile geçti

Bölgesel amatör lig 7.

03 Mart 2019 Pazar 16:46
Didim Belediyespor Serinhisar’ı 2-0 ile geçti

Bölgesel amatör lig 7. grup maçında Didim belediyespor evinde ağırladığıDenizli ekibi Serinhisarspor’u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.


Dk 39’da Didim belediyespor atağında Turgut ortasında arka direk Murat kafayı vurdu; kaleci Yunus topa müdahale etti; seken topu tamamlayan İsmail takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmayınca ev sahibi ekibinin üstülüğüyle kapandı.


Dk 87’de Didim belediyespor atağında ceza sahasına topala giren Ahmet Can sol çapradan topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı. Gol sonrası sevincini ağlayarak kutlayan Ahmetcan’a takım arkadaşları da destek oldu. Maçta başka gol sesi çıkmayınca Didim 3 puanı 2 golle aldı.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 16:46
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