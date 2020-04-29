Didim Belediyesinin son projesi beğeni topladı

Didim BelediyeSİ tarafından projesi hazırlanarak hayata geçirilen “Kurtuluş Caddesinin Sağlıklaştırma Projesi” 2 aylık sürede tamamlandı.

Didim Belediyesince kentin en işlek caddelerinden olan Kurtuluş Caddesinin fiziki anlamda düzenlenmesi için hazırlanan “Sağlıklaştırma projesi” çalışması tamamlandı. Şubat ayı sonu itibariyle başlayan alt ve üst yapı çalışmaları, parke döşemesi, peyzaj düzenlemesi, çiçek ekimi ve kaldırım çalışmaları ile engelliler için yol çalışmaları tamamlanarak cadde kullanıma açıldı. Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında ise esnafların ekonomik durumu göz önünde bulundurularak tabela değişimi ve görsel zenginlik çalışmaları ise esnafların kendi belirleyeceği plana göre gerçekleştirilecek.

2 aylık olarak belirlenen sürede çalışmaların tamamlandığını kaydeden Belediye Başkanı A. Deniz Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Önemsediğimiz bir projeydi ve esnaflarımızın katkıları ve sabrıyla 2 aylık sürede muazzam bir cadde ortaya çıkardı. Bu cadde örnek bir cadde konumunda olacak. Bu cadde kentin modern bir görünümüz olacak. Biz belediye olarak tüm çalışmalarımızı tamamladık” dedi.

Başkan Atabay Korona virüs tedbirleri kapsamında esnafın yaşandığı ekonomik sıkıntılardan dolayı tabela ve tente çalışmalarında ise esnafa bir zorlama yapmayacaklarını belirtti. Başkan Atabay, caddenin son halinin toplum tüm kesimlerince büyük beğeni aldığını ifade ederek, bu tür çalışmaları süreç içerisinde talep gelmesi durumunda diğer sokak, cadde ve bulvarlarda da yapmayı planladıklarını ifade etti.

Öte yandan ise projenin tamamlanmasının ardından cadde araç trafiğine açılırken, esnaflarında işyerlerini açtıklarını ve cadde üzerinde hareketliliğin başladığı görüldü.