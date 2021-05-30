Didier Six: Türkiye şampiyon olabilir

Antalya'da yarın A Milli Futbol Takımı ile hazırlık maçı oynayacak Gine Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Didier Six, Türkiye'de futbol oynayan ilk Avrupalı futbolculardan biri olduğunu belirterek, "Türkiye'deki futbolun gelişimini biliyorum. Yarın oynayacağımız hazırlık maçını, 2020 Avrupa Futbol şampiyonuna karşı oynayacak olabiliriz" dedi.

Gine Milli Takımı'nın teknik direktörü Didier Six, Gine Milli Takımı'nın Manavgat ilçesinde kamp yaptığı otelde düzenlenen basın toplantısına oyuncusu İbrahima Sory Conte ile katıldı.

Kendileri için prestij anlamında önemli bir maça çıkacaklarını belirtip, oyuncularının istekli ve arzulu olduğunu vurgulayan Six, Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) iyi bir sonuç elde etme hedefi olduğunu vurguladı.

Kendilerinin de Dünya Kupası için hazırlık yaptıklarını aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "Oyuncularımız için iyi bir deneyim olacak. Ellerinden geleni en iyi şekilde yapacaklardır. Türkiye çok iyi bir takım. Çok iyi oyuncuları var. Çok iyi santraforları var. Lille'de oynayan oyuncular bizi zorlayacaktır. Maça hareket katabilirler. Avrupa'nın büyük takımlarında oynayan futbolcuları var" diye konuştu.

Bir basın mensubunun, "EURO 2020'de Türkiye nasıl bir sonuç elde edebilir?" sorusuna Six, "Yarın belki de EURO 2020'nin şampiyonuna karşı oynayacağız. Türkiye'ye bu açıdan bakmak lazım. Türkiye'de oynamış ilk Avrupalı futbolculardan biriyim. Bu ülkenin futbolunun yıllar içinde nasıl geliştiğini, ne kadar iyi düzeye geldiğini gözlemleyebildim. Yarın maça Avrupa şampiyonuna karşı oynuyormuş gibi bir mantaliteyle çıkmak istiyoruz" yanıtını verdi.

Şenol Güneş'in de çok iyi bir teknik direktör olduğuna dikkati çeken Six, Güneş'in Türkiye'yi belirli bir noktaya getirdiğini, yıllar içinde Türk futboluna çok şey kattığını kaydetti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında yarın Gine ile karşı karşıya gelecek.

Azerbaycan Futbol Federasyonu’ndan Aliyar Aghaev’in yöneteceği ve saat 20.00’de başlayacak karşılaşma Antalya Stadı’nda oynanacak.