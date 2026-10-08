Dicle Vadisi'nde beyaz öncü kelebekler yumurtalarını kapari yapraklarına bırakıyor

Diyarbakır'ın Dicle Vadisi ile Hevsel Bahçeleri'ne sürüler halinde gelen beyaz öncü kelebekleri (Belenois aurota), kapari (Capparis spinosa) bitkilerinin bulunduğu alanlarda beslenip çiftleşiyor; dişi kelebekler yumurtalarını bu bitkinin yapraklarının üzerine bırakıyor. Yaklaşık bir hafta ila 10 gün sürmesi beklenen bu doğal döngü, doğa gözlemcilerinin de ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin Kelebekleri (TRAKEL) sitesine göre türün Türkiye'deki kaydı yalnızca Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunuyor. Dünya genelindeki yayılımı Madagaskar dahil Sahra altı Afrika, Arabistan ve Hint Yarımadası'na kadar uzanan kelebeklerin Kuzey Himalayalar ile Türkmenistan ve Tacikistan'da da kaydı var. Tür, bu dönem Diyarbakır'daki Dicle Vadisi'nde yoğun olarak görülüyor.

'Önce tırtıllar çıkacak'

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar, bölgede öncü kelebeklerinin yanı sıra sultan kelebekleri ve Dicle Güzeli türlerinin de görüldüğünü belirterek doğaseverleri Güneydoğu Anadolu'ya, özellikle Diyarbakır ve Hevsel Bahçeleri'ne davet etti. Satar, kelebeklerin doğada çiftleşip yumurtalarını bıraktığını, seneye de müthiş kelebeklerin çıkacağının görüleceğini söyledi.

Satar, süreci şöyle anlattı: "Öncü kelebeğinin en çok sevdiği bitki de 'kapari' bitkisidir. Burada onları çok görüyoruz. Çiçeklerine de geliyorlar. Yumurtalarını daha çok kapari bitkisinin yapraklarının üst tarafına bırakıyorlar. Birer birer bırakıyorlar ve bunlar geliştikten sonra önce tırtıllar çıkacak. Daha sonra bu yaşam döngüsü devam edecek. Yaklaşık 10-15 gün sonra büyük bir ihtimalle çıkacak. Tabii daha erken çıkanlar da var. Şu anda baktığımızda yumurtaların renklerinin değiştiğini görmüştük. Dolayısıyla birkaç gün içerisinde de açılmalar olacak. Peyderpey oluyor bunlar."

'Kelebekler için muazzam bir ortam'

Çiftleşme, beslenme ve yumurtlama dönemlerinin devam ettiğini ifade eden Satar, kelebeklerin birçoğunun göç ettiğini ve dönemin tam bu mevsime denk geldiğini aktardı.

Satar, "Bu yaşam döngüleri bayağı devam edecek. İşte bu yumurtaları veya kelebeklerin çiftleşme dönemlerini bir haftadan fazla gözlemleyebilirsiniz. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde şu sıralar yağış yok. Az bir yağış görülüyor. Dolayısıyla kelebekler için muazzam bir ortam şu an, onu gözlemleyebiliriz" diye konuştu.